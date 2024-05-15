Başkan Karstarlı: “Emekliden, emekçilerden ve yoksul halkta tasarruf edilmez”

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iktidarın yeni çalışması olan tasarruf paketinin ayrıntılarını açıklamıştı. Bugün Büro Emekçileri Sendikası Kocaeli Şubesi Acısu Vergi Dairesi Müdürlüğü önünde 12.45’te iktidarın ekonomi politikasını ve tasarruf paketini eleştiren bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

DİLLERİNİN ALTINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDILAR

Açıklamayı okuyan Büro Emekçileri Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı, “İktidarları boyunca uyguladıkları ekonomi politikalarıyla kamu kaynaklarını yağma eden ve yandaşlarına servet olarak aktaranlar, sebebi oldukları ekonomik krizin faturasını; başta biz kamu emekçileri, kamu emeklileri ve toplumun dar gelirlilerine fatura etmek üzere bir kez daha kamuda tasarruf adı altında kırıntı halinde kalan kazanımlarımıza el koymak için, işe yarayacağına kendilerinin bile inanmadığı 2028 yılında yapılacak genel seçimlere ayarlı bir ekonomik program açıklayarak, dillerinin altındaki baklayı çıkardılar” ifadelerini kullandı.

HAR VURUP HARMAN SAVURANLAR MALİ DİSİPLİNDEN BAHSEDİYOR

Karstarlı iktidarın kamu tasarrufu paketine değinerek, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamak için seçimlerin geçmesini beklediği sözde “kamu tasarruf ve verimlilik paketi” ekonomik krizin bedelinin emekçilere ve yoksul halka fatura eden bir saldırı paketidir. Sözde kamu tasarruf paketinde; İktidarları boyunca bizlerden topladıkları vergileri, kamu işletmelerinin haraç mezat özelleştirilmesinden elde ettikleri gelirleri ve borç olarak aldıkları yabancı kaynakları “yandaşlarına ucuz sermaye” olarak aktaranlar har vurup harman savuranlar mali disiplinden bahsediyor. Hasta garantili şehir hastanelerine, geçiş garantili tünel, yol ve köprü ihalelerine kur farkı ödeyenler bugün kamu yatırım harcamalarının durdurulmasından bahsediyor. Üretim ekonomisinden uzak; kendine yeterliliği olan bir tarım ekonomisi inşa etmek yerine, saman dahil “yapılan eleştirilere, paramız var ki alıyoruz diyerek” her türlü tarımsal ürünü dışarıdan tedarik edenler, enflasyonu düşürmek için fiyat istikrarından bahsediyorlar” şeklinde konuştu.

KÖŞEYİ DÖNENLERDEN TASARRUF

Başkan Karstarlı konuşmasına şu şekilde devam etti, “Kamu hizmetinden tasarruf edilmez. Eğitimden, sağlıktan, sosyal güvenlikten tasarruf edilmez. Halkın kamusal hizmet alma hakkı engellenemez. Uyguladığınız ekonomi politikalarıyla kamu özel iş birliği projeleri adı altında yaptırdığınız döviz garantili yol, köprü; hasta garantili hastane, yolcu garantili hava limanı gibi işler sonucunda zengin ettiklerinizden; kur korumalı mevduat tasarrufu ile köşeyi dönenlerden tasarruf yapın, biz emekçilerden, emeklilerden ve yoksul halktan değil.

GERÇEK BİR SENDİKA YASASI İSTİYORUZ

Sendika, yoksulluk sınırın üzerinde insan onuruna yaraşacak bir ücret, seyyanen verilen zam dahil bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması, 3600 ek göstergenin bütün emekçilere verilmesi ve adil bir ek gösterge sistemi, yüksek gelir grupları için servet vergisi getirilmesini, yoksulluk sınırındaki ücretlerden alınan gelir vergisi oranının %10’a indirilmesini, hane halkının kullandığı tüketim ve hizmetlerde dolaylı vergilerin sıfıra indirilmesi, mülakatın kaldırılması kamuda liyakatin tesis edilmesi, grevli toplu iş sözleşmesini içeren gerçek bir sendika yasası istiyor”