Sakarya’nın en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi’nde iki grup arasında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada tekme, yumruk ve tokatlar adeta havada uçuştu. Vatandaşların ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. Sokağın boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun kavga ettiği anlar, yere düşen bir kişiyi tarafların tekme ve yumruklarla darp etmesi yer alıyor.
- Asayiş
Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü: O anlar kamerada
Sakarya’nın en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi’nde iki gurup arasında çıkan kavgada tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu. Sokağın adeta boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.