Ankara’da sürpriz Erdoğan-Soylu buluşması

Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili çarpıcı bir bilgiye daha ulaştığını belirttti. Erkin, "Geçen cumartesi günü Ankara’da sürpriz bir görüşme yaşandı. İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la buluştu." diye yazdı.

Soylu’nun ziyaret nedeninin, Kaplan davasıyla ilgili 9 Mayıs’ta görevden alınan üç polis şefi olduğunu öğrendiğini kaydeden Erkin, "Ayhan Bora Kaplan’ın Süleyman Soylu’ya yakın bir isim olduğu medyada sıkça işlendi. İçişleri eski Bakanının Erdoğan’a “Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı” dediği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Soylu’ya “Konuyu yakından takip ettiğini, İçişler Bakanı Ali Yerlikaya’yı çağırıp konuştuğunu” söylediği Ankara koridorlarında konuşuluyor." ifadelerini kullandı.