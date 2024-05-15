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Ankara’da sürpriz Erdoğan-Soylu buluşması

Aytunç Erkin, Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili çarpıcı bir bilgiye daha ulaştığını yazdı. Erkin, İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sürpriz bir görüşme gerçekleştiğini belirtti.

Ankara’da sürpriz Erdoğan-Soylu buluşması mask

Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili çarpıcı bir bilgiye daha ulaştığını belirttti. Erkin, "Geçen cumartesi günü Ankara’da sürpriz bir görüşme yaşandı. İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la buluştu." diye yazdı.

Soylu’nun ziyaret nedeninin, Kaplan davasıyla ilgili 9 Mayıs’ta görevden alınan üç polis şefi olduğunu öğrendiğini kaydeden Erkin, "Ayhan Bora Kaplan’ın Süleyman Soylu’ya yakın bir isim olduğu medyada sıkça işlendi. İçişleri eski Bakanının Erdoğan’a “Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı” dediği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Soylu’ya “Konuyu yakından takip ettiğini, İçişler Bakanı Ali Yerlikaya’yı çağırıp konuştuğunu” söylediği Ankara koridorlarında konuşuluyor." ifadelerini kullandı.
# Ankara, var, polis

15 May 2024 - 14:30 - Siyaset

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Yorumlar

(3)
03

Emekli - Kaset şantaj montaj trol adam kayırma rüşvet hırsızlık hepsi akepede deniz Baykal kasetini hatırlıyor mu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 15:08
02

Meto - Bağrına bassın

Bu ülkede ne kadar pis iş varsa arkasında süslü sülü

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 14:50
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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