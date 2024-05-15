Fritolay’da TİS süreci sonlandı! Maaş ortalaması belli oldu

Kartepe’de üretim yapan ve Tek Gıda-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Fritolay fabrikasında çalışan 370 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmada işçilerin ücretlerine ilk 6 ay yüzde 152 oranında zam yapılarak ortalama 52 bin 500 liraya çıkartıldı. Aylık ortalama 20 bin lira ücret alan işçilerin ücretleri 2,5 kat artırıldı. Ortalama ücretlerin içinde yılda 4 ikramiye, sosyal yardım paketi, kıdem teşviki gibi haklar da bulunmuyor.

SOSYAL PAKET YILLIK 75 BİN TL

Sendika ve işveren arasında 2 yıl geçerli olacak şekilde yapılan toplu iş sözleşmesi 1 Ocak itibariyle geçerli olacak. 1 Ocak itibariyle ilk 6 ay işçilerin ücretlerine yüzde 152 oranında zam yapıldı. Yapılan zam ile işçilerin ücretleri ortalama 52 bin 500 lira oldu. İkinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde ise işçilerin ücretlerine TÜFE artı yüzde 10 oranında zam yapılacak. Sözleşmede içinde yakacak, ayakkabı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, temizlik yardımı ve yıllık izin harçlığının bulunduğu sosyal paket yıllık 75 bin lira oldu. Sosyal pakete sözleşmenin ikinci yılında TÜFE artı yüzde 10 oranında zam yapılacak. Eğitim yardımında ilköğretim, lise ve yüksekokul için 22 bin liraya çıkartıldı. Eğitim yardımına ikinci yıl TÜFE artı yüzde 10 oranında zam yapılacak.

30 YILINI DOLDURANLARA 3 MAAŞ PRİM

Yıllık dört ikramiyenin devam ettiği sözleşmede kıdem teşvik primleri de belli oldu. İş yerinde 5 yılını tamamlamış işçilere yarım maaş ve bir cumhuriyet altını verilecek. 10 yılını doldurmuşlara 1 maaş, 15 yılını dolduranlara 1,5 maaş, 20 yılını dolduranlara 2 maaş, 25 yılını dolduranlara 2,5 maaş ve 30 yılını dolduranlara ise 3 maaş prim verilecek. Ayrıca her kıdem yılı için işçilere bir cumhuriyet altını verilecek.