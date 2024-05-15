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Eğitim Fakültesi öğrencileri Balören Köyü’nde kütüphane kurdular

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğrencilerinden Enes Kerem Altuntaş’ın anısına yaptırılan kütüphane İzmit’in Balören Köyü’nde açıldı.

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Eğitim Fakültesi öğrencileri Balören Köyü’nde kütüphane kurdular mask
Eğitim Fakültesi öğrencileri Balören Köyü’nde kütüphane kurdular
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Öğr. Gör. Dr. Gürkan Yavaş’ın koordinatörlüğünde Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında hayata geçirilen proje, İzmit’in Balören Köyü’nde bulunan ve daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılan okul lojmanının okuma ve çalışma salonuna dönüştürülmesi şeklinde tasarlandı.

 Balören İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Bülent Gündem’in ve Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programı öğrencilerinin desteğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, kütüphane mobilya ve sandalyeleri, 700’ün üzerinde kitap, çok sayıda kırtasiye ve oyun malzemesiyle diğer materyaller temin edildi ve kullanıma hazır hale getirildi. ‘Enes Kerem Altuntaş Okuma ve Çalışma Salonu’ adı verilen yapının açılışını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, öğretmenler, merhum öğrencimizin ailesi ve arkadaşları birlikte gerçekleştirdiler.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışma, ilçe, hizmet

15 May 2024 - 14:51 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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