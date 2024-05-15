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Sahipsiz köpeklerin kediye saldırısı güvenlik kamerasında

Karamürsel ilçesinde sahipsiz köpeklerin kediyi öldürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
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Sahipsiz köpeklerin kediye saldırısı güvenlik kamerasında
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İlçenin 4 Temmuz Mahallesi Park Caddesi'nde sabah saatlerinde sokaktan köpek sesleri geldiğini duyanlar, dışarı çıktıklarında bir süredir besledikleri kedinin öldüğünü gördü. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının izlenmesi üzerine kedinin sahipsiz köpekler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kayıtlarda, caddede koşturan kedinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması, bölgeye gelen bir kişinin ise köpekleri uzaklaştırmaya çalışması yer alıyor.
# güvenlik

15 May 2024 - 15:56 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(2)
02

Emekli - daha çok besleyin yakında köpek besleyenleride öldürecekler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 16:57
01

Karamürsel - Aslında bu köpekler sahipsiz değiller. 10/15 tane sürü halinde köpeğe bakmanın her gün kasaplardan aldıkları etlerle beslemek olduğunu zanneden kişiler tarafından besleniyorlar. Gerçekten sorumluluk, bakım bu mu demek?

Saldırgan olma potansiyeli bu kadar yüksek olan bir canli insan yaşam alanında nasıl bu kadar pervasızca beslenir anlaşılır değil.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 16:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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