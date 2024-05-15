Sahipsiz köpeklerin kediye saldırısı güvenlik kamerasında

Karamürsel - Aslında bu köpekler sahipsiz değiller. 10/15 tane sürü halinde köpeğe bakmanın her gün kasaplardan aldıkları etlerle beslemek olduğunu zanneden kişiler tarafından besleniyorlar. Gerçekten sorumluluk, bakım bu mu demek?

Saldırgan olma potansiyeli bu kadar yüksek olan bir canli insan yaşam alanında nasıl bu kadar pervasızca beslenir anlaşılır değil.