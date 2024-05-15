CHP'li Kanko: Çocuklarımızı çalan bu karanlık eller neden durdurulamıyor?

Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Kanko TBMM’deki konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Bugün burada, ülkemizin kanayan yaralarından biri olan kayıp çocuklar konusuna dikkat çekmek istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2008-2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuğumuz kayboldu. TÜİK, 2016'dan bu yana kayıp çocuk verilerini açıklamayı bıraktı, bu da sorunun boyutlarını anlamamızı zorlaştırıyor. Neden kayıp çocuk verileri kamuoyundan gizleniyor?

Değerli milletvekilleri, bu çocuklar nasıl kayboluyor? Bunlar birer eşya mı ki bir anda ortadan kaybolsunlar? Kim bu karanlık eller, çocuklarımızı bizden koparan? Emniyet teşkilatı, yargı, siyaset neden sesiz? Buradan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenmek istiyorum:

Çocuklarımızı koruyamayan bir sistemin başarısından nasıl söz edebiliriz? Her kaybolan çocuk, bir ailenin yüreğine düşen ateştir. Bu ateş, hepimizin yüreğini yakmalıdır.

Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Adana gibi illerimizde kayıp vakaları oldukça yüksek. Kaybolan çocukların 59 bin 435'i kız çocuğu olup, en fazla kaybolduğu il Antalya'dır” dedi.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ile Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’da çağrıda bulunan Kanko;

“Çocuklarımızın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk almalıyız. TÜİK'in yeniden veri paylaşımına başlaması için çağrıda bulunuyoruz. Emniyet Genel Müdürünün kaybolan ve çalınan çocuklarımız konusunda daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Bu işin arkasında uluslararası karteller olduğu bilinmektedir. Çocuklarımızın güvenliği için devlet olarak daha güçlü adımlar atmalı, ailelerimize destek olmalıyız.

Bu vesileyle, tüm kayıp çocuklarımızın ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyor ve onları bulmak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.