Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı

Basında yer alan haberlere göre, Slovakya'nın popülist Başbakanı Robert Fico uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Televizyon kanalı TA3'e göre, olay başkentin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi. Saldırı sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Slovak TASR haber ajansı, Parlamento Başkan Yardımcısı Lubos Blaha'nın, Parlamento oturumu sırasında olayı doğruladığını ve oturumu bir sonraki duyuruya kadar ertelediğini söyledi.
BAŞBAKANIN DURUMU CİDDİ
Slovakya yayın organı "Pluska"ya göre, karnından ve göğsünden vurulan Slovakya Başbakanı Robert Fitzo'nun durumu "çok ciddi".
Olay, Fico'nun destekçileriyle buluşmak üzere geldiği yerel Kültür Evi'nin önünde meydana geldi. Polis olay yerini kapattı.
Günlük Dennik N gazetesi muhabirine göre, silah seslerinin ardından kurtarma ekipleri başbakanı bir arabaya taşıdı.
Reuters haber ajansına göre, bir çok kişi silahın patladığını duydu. Birkaç kişi saldırganın, güvenlik güçleri tarafından tutuklandığına şahit oldu. Saldırgan, bir arabayla olay yerinden uzaklaştırıldı.
Slovakya Cumhurbaşkanı saldırıyı kınadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.