KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan nisan ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Nisan ayında bütçe gelirleri 595.8 milyar TL, bütçe giderleri 773.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe nisanda 177.8 milyar TL açık verdi. Ocak-nisan bütçe açığı 691.3 milyar TL oldu” dedi.

ALT KALEMLER

Zeytinoğlu açıklamasında; “Nisan ayında bütçe gelirlerdeki artış yüzde 122.3 olurken, giderlerdeki artış oranı yüzde 93.2 olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 127’lik, dahilde alınan KDV’de yüzde 150.7’lik, ÖTV’de yüzde 82’lik artışlar olduğunu görüyoruz. Giderler tarafında ise personel giderlerinde yüzde 138.3’lik ve faiz giderlerinde yüzde 230.5’lik artışlar dikkat çekiyor. Vergi gelirlerindeki güçlü artışlara rağmen giderler tarafındaki artışlar bütçe dengesini olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda, bütçe dengesi açısından, yeni açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni olumlu buluyoruz. Kamuda yapılması planlanan tasarrufların, önümüzdeki aylarda bütçe dengesine iyi yönde katkı sağlamasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.