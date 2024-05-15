Körfez Ticaret Odası Kariyer Günleri Düzenledi

Staj ve iş imkanları hakkında bilgi alan ve başvurularda bulunan öğrenciler, sektörün önde gelen isimleriyle de bir araya geldi. Okulun eski mezunlarından olan Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Endüstriyel Otomasyon ve Elektrik Yöneticisi Ali Kemal Ayar da tecrübelerini öğrenciler ile paylaşarak ilham kaynağı oldu.

Meslek Lisesi Gelecek Garantisi projesi ile gençlere Körfez Ticaret Odası üye işyerlerinde erken yaşta iş imkanı sunuluyor. Mezunların %65'i iş başı yaparken, geri kalanları ise akademik eğitimlerine devam ediyor.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, işletmelerimizde staj yapan çocukların niteliğini takip ediyoruz, staj yaptığı yerde işe devam edip etmediğine varıncaya kadar tüm verileri tutuyoruz, Meslek Lisesi Gelecek Garantisi projesinin gençlere erken yaşta iş imkanı sunduğunu kaydeden Başkan Öztürk, "Mezun olan her 95 öğrencinin 65'i direkt iş başı yapıyor. gerisi ise akademik eğitimine devam ediyor. Okulumuza gelen öğrenci kalitesini artırmak ve öğrencilerin teorik eğitime de olan ilgilerini artırabilmek için 80 ayrı üye iş yerimizin destekleriyle 9, 10 ve 11'inci sınıflardaki 80 öğrencimize bu senelik aylık 500 TL burs verdik. Önümüzdeki yıl firma sayısını 120'ye çıkartıp, gelen öğrenci kalitesini ve öğrencilerin teorik ile pratik eğitimlerine odaklanmalarını artırmak istiyoruz" dedi.

Okul Müdürü Harun Künü, "Meslek liseleri, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek için önemli bir rol oynuyor. Öğrencilerimizi işverenlerle buluşturarak, 12. sınıfta işletmelerini bulmalarını sağlıyoruz." dedi.

12. sınıf öğrencisi Hamza Salih Cesur ise "Meslek lisesinin artılarını bildiğim için bu okula başlamıştım. Tahmin ettiğim gibi de oldu." diyerek meslek lisesini tercih etmenin faydalarını vurguladı.