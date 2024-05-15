Özçelik-İş, Birleşik Metal-İş’i işçileri şov malzemesi yapmakla suçladı!

Kocaeli Kartepe ve İzmit’te faaliyet gösteren Bekaert’e ait iki fabrikanın, işverenin tek bir şirket altında birleştirme kararı almasının ardından işveren Bekaert Türkiye’de daha öncesinde Bekaert Kartepe’de örgütlü olan Özçelik-İş Sendikası’na yetki vermişti. Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Özçelik-İş Sendikası Şube Başkanı Arif Çolak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki tespitini aldıklarının bilgisini üyeleri ve kamuoyu ile paylaştı ve Birleşik Metal İş’i işçileri şov malzemesi yapmakla suçladı.

İŞÇİNİN REFAH VE HUZURUNUN GARANTİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İşveren tarafının tek bir şirket altında birleşme kararına saygı duyduklarını ifade eden Şube Başkanı Çolak, “Şirketin yönetimsel anlamda iç işleyişine müdahil olmamız mümkün değil. İki fabrikanın tek bir şirket altında birleştirilmesi işverenin tasarrufunda olan bir konudur. Yeni işletmemizde toplu iş sözleşmesi yapmaya, çalışanların hak ve menfaatlerini koruyup, geliştirmeye yetkili olan sendika Özçelik-İş’tir. İşçinin bu iradesine herkesin saygı duyması gerekmektedir. Bizler de bundan sonraki süreçte dün olduğu gibi bugün de yarın da Bekaert’te işçinin refah ve huzurunun garantisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TEK DERDİMİZ ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ALMAK

Bekaert’te 25 yıllık bir işçilik hayatı olduğunu hatırlatan Başkan Çolak, “Fabrikada üyelerimizin bizlere gerek toplu iş sözleşme süreçlerinde gerekse de yıl içerisinde talep ve beklentilerinin karşılanması, yaşadıkları sorunların çözüme kavuşturulması noktası güvenleri tamdır. Özçelik-İş Sendikasının kucaklayıcı yapısı, Bekaert İzmit fabrikasında alın teri akıtan üyelerimizi de saracaktır. Yeni dönemde de Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin liderliğinde fabrikalarımızda iş barışı ve huzurunu daha da artırıp pekiştireceğiz. Sahadan gelmiş, çeyrek asır bir süre üyelerimiz arasında işçi olarak alın teri akıtmış biri olarak, üyelerimizin ne istediğini, bizlerden ne beklendiğini en iyi bilen kişilerden biriyim. Bizim sendika olarak tek bir derdimiz var; o da emekçiler alın terinin karşılığını alsın, ailelerinin yüzleri gülsün.” diye konuştu.

ŞOV MALZEMESİ YAPMAYACAĞIZ

Bugüne kadar Bekaert Kartepe işçisiyle büyük bir uyum yakaladıklarına dikkat çeken Çolak, “Toplu iş sözleşme süreçlerinde üyelerimizin istemediği hiçbir sözleşmenin altına imza atmadık. Fabrikada imzaladığımız her sözleşme töreni, bayram havası yapıldı. Üyelerimizin talep ve beklentilerini iyi biliyoruz. Kuru gürültüyle çatışma kültürünü yaşam felsefesi haline getirmişlerin aksine, üyelerimizin refah ve huzuru için sahada da, masada da güçlü bir temsil sağlayarak, üyelerimiz ve aileleri için en iyisini hayata geçirmek için canla başla çalışacağız. Özçelik-İş Sendikası olarak, başkaları gibi emekçileri hiçbir zaman içi boş bir şov malzemesi yapmadık, yapmayacağız da. Sendika olarak varlığımızı emekçilere borçlu olduğumuzun bilinciyle emekçiler için en iyisini ortaya koymak için mücadelemizi vereceğiz. Fabrikalarımızda başlayan yeni dönemin başta Bekaert emekçisi olmak üzere sendikamıza, işletmemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek yeni dönemde de büyük bir azim ve kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.