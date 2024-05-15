Gri bölgeye 500 bin asker! Karşılarında 40 bin kişilik bir ordu ve İHA'lar var

Bir kabine değişikliği olacağı dedikoduları uzun süredir devam ediyordu, ancak Putin’in Şoygu’nun yerine savunma ya da güvenlik alanlarında deneyimi bulunmayan bir sivili seçmesini pek kimse beklemiyordu. 2012’de ekonomik kalkınma bakanı, bir sonraki yıl da Putin’in danışmanlarından biri oldu. 2020’de başbakan yardımcılığına getirildi. Putin’e sadakatiyle tanınıyordu. Rus liderin “ekonomi heyeti” içinde, 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesine destek veren tek isim olduğu bildirildi.

ŞOYGU NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Görev değişiklikleri Rusya'da nadir yaşanıyor. Özellikle de ülkenin en önde gelen siyasi aktörleri söz konusuysa. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 20 yıldır bu görevde. Sergey Şoygu da 12 yıldır Savunma Bakanı'ydı (aynı süre içinde İngiltere'de savunma bakanı 6 kez değişti). Şoygu, Putin'in en yakın müttefiklerinden biri olarak kabul ediliyor. Şoygu'nun saha kenarına çekilebileceğine dair söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyordu. Hatta yardımcılarından biri, Timur Ivanov, yakın zamanda yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Ayrıca, Şoygu'nun yerine bir ekonomistin getirilmesi de, Rusya'nın Ukrayna savaşına harcadığı yüklü para düşünüldüğünde, anlamlı.

Rusya'nın savunma harcamalarının artarak gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 7'sine ulaştığı tahmin ediliyor. Finans, ekonomik planlama ve verimlilikten anlayan - ve aynı zamanda hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunmayan- bir savunma bakanı, mantıklı bir seçim gibi duruyor.

PEKİN-MOSKOVA YAKINLAŞMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki müttefik arasındaki birlikteliğin son göstergesi olarak bu hafta Çin'e iki günlük bir resmi ziyaret gerçekleştirecek. Çin Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iki günlük ziyareti sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra ortak endişe kaynağı olan uluslararası ve bölgesel konuları ele alacaklarını söyledi.

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"RUSYA GÜÇLÜ BİTİRİYOR"

New York Times gazetesine yansıyan haberlerde ise ABD kanadının bu görüşmeden endişeli olduğu ve savaşın gidişatını önemli ölçüde etkileyeceğini düşündüğünü yazdı. Biden'ın sık sık 'Putin bu savaşı kaybetti' açıklamasını söylediğini ancak cephe hattında durumun böyle olmadığını hatırlatan gazete"Rusya çoğu zaman savaşlara kötü başlıyor, ama güçlü bitiriyor" ifadesini kullandı. Bu ilerlemenin en önemli nedeni ise elbette Washington'dan gelmesi ancak geciken yardımlar. New York Times ayrıca, Çin-Rusya temasında iki ülke arasında teknolojik yardımların gerçekleşeceğine ve Rusya'nın askeri olarak cephe hattında daha kolay ilerleyeceğini ifade etti.

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500 BİN ASKERE ÖZEL GÖREV

Rusya yaz aylarının başlamasıyla birlikte orduya tekrar saldırı emri verdi. 510 bin kişilik askeri ordu Harkov'a girmek için hazırlıklara başladı. İngiliz medyası bu saldırının kesinlikle başarıya ulaşacağını çünkü Ukrayna'nın hem ABD tarafından yapılması gereken yardımların zamanında yapılmaması ve Moskova'nın sayısal üstünlüğü nedeniyle zaferle sonuçlanacağını söyledi.

Ukrayna kanadı ise bu saldırıya karşı bölgeye 40 bine yakın asker ve 500'e yakın tank gönderdi. Kiev ayrıca bölgeden 6 bin sivili de tahliye etti. Ukrayna ayrıca Rusya'nın saldırısını püskürtmek için kamikaze İHA'ları da bölgeye gönderdi.

Kaynak: MİLLİYET