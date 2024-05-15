Kredi kartı taksit sayısına yeni düzenleme mi geliyor?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sahadan kendilerine en çok yansıtılan sıkıntıları paylaştı.

Hisarcıklıoğlu, "Finansmana erişimde giderek büyüyen bir sıkıntı var. KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılabilir ve onları kredi sınırlamaları dışında tutarak piyasada bir rahatlama getirebiliriz. Ticaret-sanayi odalarına üye küçük işletmelere yönelik de yeni bir kredi destek sistemi kurabiliriz. Ticari kredi kartlarındaki taksit kısıtlarını kaldırabiliriz." dedi.

TOBB’un 80’inci Mali Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi. Programda açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman iş adamlarının yanında yer aldığını belirterek, teşekkür etti.

Oda ve borsa başkanlarıyla birlikte reel sektörün sıkıntılarını ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklarla devamlı istişare ettiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “İş dünyamızın yüzlerce talep ve beklentisini ilettik. Bunların pek çoğundan da olumlu sonuçlar aldık. Bugün aramızda bulunan kıymetli bakanlarımız, iş ortamını kolaylaştıran, rekabet gücümüzü artıran, böylelikle büyümeye ivme kazandıran adımlar attılar. Camiamızın da bakanı olan Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’a ve tüm değerli bakanlarımıza, Türk iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. İş göremezlik ücreti alanlar dikkat! Paralar geri istenebilir"

TİCARİ KREDİ KARTLARINDAKİ TAKSİT KISITLARINI KALDIRABİLİRİZ

Hisarcıklıoğlu, sahadan kendilerine en çok yansıyan sıkıntı ve talepleri paylaşarak, “Finansmana erişimde giderek büyüyen bir sıkıntı var. KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılabilir ve onları kredi sınırlamaları dışında tutarak piyasada bir rahatlama getirebiliriz. Ticaret-sanayi odalarına üye küçük işletmelere yönelik de yeni bir kredi destek sistemi kurabiliriz. Ticari kredi kartlarındaki taksit kısıtlarını kaldırabiliriz. İkinci konuya gelince maalesef dünyadaki en katı istihdam piyasası mevzuatı bizde. Böylelikle istihdamı adeta cezalandırıyoruz. Firmaların daha fazla kişiye iş verebilmesinin önünü tıkıyoruz. AB ve ILO kriterlerini baz alan bir işgücü reformuyla bu olumsuz durumu da düzeltebiliriz. Bir diğer önem verdiğimiz konu; sanayimizi büyütmek ve deprem riskine karşı korumaya almak. OSB’ler başta olmak üzere sanayide büyüme alanı için yer bulamıyoruz. Bu da arsa fiyatlarını yükseltiyor” ifadelerine yer verdi.

AB, 2024 ve 2025 yılı büyüme tahminini güncelledi

Kaynak: CNN TÜRK