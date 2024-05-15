MHP'den Abdulkadir Selvi'ye HAPİS İSTEĞİ

Gezi Davası sanıklarından Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesi sonrası MHP cephesi, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye hapis yolunu gösterdi.
MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddolunduğuna göre, geriye tek bir çare kalıyor Selvi’yi Silivri’ye göndermek!" dedi.
İşte Özkan'ın o paylaşımı:
İktidara yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi, son dönemde köşesinde Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasının doğru olmadığını belirttiği ve 'yeniden yargılanma" formulünden bahsettiği yazıları nedeniyle Cumhur İttifakı'nda özellikle MHP kanadından sert tepki görüyordu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.