CHP’de Kadınlar Seçime Gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları kongreleri yaklaşıyor ve Derince’de başkan adaylığı için yarış kızışıyor. Kübra Akkurt’un ardından Şengül Çeğil de adaylığını açıkladı. İlçe kongreleri 20 Mayıs’ta başlayacak ve 23 Haziran’da tamamlanacak. CHP Kadın Kolları Genel Başkanlık Kurultayı ise 4 Ağustos’ta yapılacak.

HERKESİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM

Şengül Çeğil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğma büyüme Derince’li biri olarak Derince’li kadınların dertlerini ve isteklerini anlayabilecek kadın kolları başkanı adayı olabileceğimi düşündüğüm ve kitleler tarafından yüreklendirildiğim ve desteklendiğim için adaylığımı açıkladım. Seçim süreçlerinde partimize verdiğim desteği daha geniş kitlelere yayabileceğimi düşünüyorum. Adaylık sürecimde birçok kişinin desteğini aldığımdan aday olarak doğru bir karar verdiğimi anlıyorum ve herkesin desteğini bekliyorum. Kadınlarımız için el ele verelim ve birlikte çalışalım” dedi.