- Siyaset

CHP’de Kadınlar Seçime Gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları kongreleri yaklaşıyor ve Derince’de başkan adaylığı için yarış kızışıyor. Kübra Akkurt’un ardından Şengül Çeğil de adaylığını açıkladı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
CHP’de Kadınlar Seçime Gidiyor mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları kongreleri yaklaşıyor ve Derince’de başkan adaylığı için yarış kızışıyor. Kübra Akkurt’un ardından Şengül Çeğil de adaylığını açıkladı. İlçe kongreleri 20 Mayıs’ta başlayacak ve 23 Haziran’da tamamlanacak.  CHP Kadın Kolları Genel Başkanlık Kurultayı ise 4 Ağustos’ta yapılacak.

HERKESİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM

Şengül Çeğil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğma büyüme Derince’li biri olarak Derince’li kadınların dertlerini ve isteklerini anlayabilecek kadın kolları başkanı adayı olabileceğimi düşündüğüm ve kitleler tarafından yüreklendirildiğim ve desteklendiğim için adaylığımı açıkladım. Seçim süreçlerinde partimize verdiğim desteği daha geniş kitlelere yayabileceğimi düşünüyorum. Adaylık sürecimde birçok kişinin desteğini aldığımdan aday olarak doğru bir  karar verdiğimi anlıyorum ve herkesin desteğini bekliyorum. Kadınlarımız için el ele verelim ve birlikte çalışalım” dedi.
# cumhuriyet, ilçe, medya, karar, chp, aday, seçim

15 May 2024 - 18:08 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.448.711 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL