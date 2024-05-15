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İsmail Hünerlice Hoca, Derince'ye geliyor

Ünlü ilahiyatçı İsmail Hünerlice, Derman Derneği'nin düzenlediği bir etkinlik kapsamında Derince'ye geliyor.

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İsmail Hünerlice Hoca, Derince'ye geliyor mask

Derman Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, akşam saat 16 Mayıs Perşembe 20:30'da Çenedağ Mahallesi'ndeki dernek binasında gerçekleşecek.

İsmail Hünerlice, İslam dünyası ve değerleri üzerine yapacağı konuşmasında, günümüzde Müslümanların karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklar karşısında değerlerini nasıl koruyabilecekleri üzerine değerli bilgiler sunacak.

15 May 2024 - 18:31 - Gündem

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