İsmail Hünerlice Hoca, Derince'ye geliyor

Derman Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, akşam saat 16 Mayıs Perşembe 20:30'da Çenedağ Mahallesi'ndeki dernek binasında gerçekleşecek.

İsmail Hünerlice, İslam dünyası ve değerleri üzerine yapacağı konuşmasında, günümüzde Müslümanların karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklar karşısında değerlerini nasıl koruyabilecekleri üzerine değerli bilgiler sunacak.