İsmail Hünerlice Hoca, Derince'ye geliyor

Derman Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, akşam saat 16 Mayıs Perşembe 20:30'da Çenedağ Mahallesi'ndeki dernek binasında gerçekleşecek.
İsmail Hünerlice, İslam dünyası ve değerleri üzerine yapacağı konuşmasında, günümüzde Müslümanların karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklar karşısında değerlerini nasıl koruyabilecekleri üzerine değerli bilgiler sunacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.