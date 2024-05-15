15 May 2024 - 18:33 - Gündem

KOCAELİ'DE YARIN HAVA PARÇALI BULUTLU

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Kocaeli hava durumu bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınan bilgilere göre, yarın (16.05.2024) hava parçalı bulutlu olacak. Kocaeli'de cuma günü ise yağış bekleniyor.