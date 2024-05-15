Gürcistan'da protestolar büyüdü, yasa tasarısı onaylandı

Tasarı, Cumhurbaşkanı Salome Zourabiçvili'nin kararını bekliyor. Cumhurbaşkanı Zourabiçvili, tasarıyı veto edeceğini açıkça dile getirdi, ancak onun kararı, iktidar partisi Gürcü Rüyası Partisi ve müttefikleri tarafından kontrol edilen parlamentoda yapılacak başka bir oylama ile geçersiz kılınabilir.

Tasarı 150 milletvekilinden 84'ünün lehte oy kullanmasıyla kabul edilmişti. Tasarının kabülünden hemen önce, oturum esnasında mecliste bulunan muhalif Birleşik Ulusal Hareket ve iktidar Gürcü Rüyası partilerine bağlı milletvekilleri arasında şiddetli bir arbede çıktı.

" AVRUPA BİRLİĞİ ADAYLIĞI RİSKE ATILIYOR"

Bu arbede, haftalardır Tiflis sokaklarında devam etmekte olan protestoların bir yansıması oldu. “Yabancı Ajan” yasa tasarısını bir “Rus yasası” olarak gören protestocular, tasarıyı Gürcistan anayasasıyla çeliştiğini ve ülkenin NATO ve Avrupa Birliği’ne olan adaylığını riske attığını savunuyor.

YABANCI AJAN YASASI NEDİR?

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan kuruluşların, “yabancı etki aktörü” olarak kayıt yaptırmalarını zorunlu kılıyor. Yabancı etki aktörü olarak kaydedilen tüm kuruluşlar, tüm gelirlerini resmi olarak açıklamak durumunda ve tüm yazı ve çalışmalarında yabancı etki aktörü olduklarını belirtmek zorundalar. Yasanın ihlali durumunda, adli para cezasına tabii tutulacaklar.

Muhalifler tasarıyı, “Rus yasası” olarak adlandırarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'ini eleştirenleri hedef almak için kullanılan Rus mevzuatıyla karşılaştırıyor. Yasayı eleştirenler, “yolsuzluk araştırması yapan kurumları güçsüzleştirmek için kullanılacak bir etiketin”, demokrasi için tehlikeli olduğu üzerinde duruyor.

HAFTALARDIR SÜREN PROTESTOLAR

Haftalardır devam eden ve genellikle akşam saatlerinde zirve yapan gösterilerde, sayıları on binleri bulan kalabalıklar, 1991 yılında Moskova'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana Gürcistan'da görülen en büyük protestoları gerçekleştirdi.

Yabancı Ajan yasa tasarısının, Gürcistan’ın AB ve NATO’ya katılmasının önünde önemli bir engel olarak gören protestocular, Gürcistan anayasasının 78. maddesi olan “Gürcistan’ın Avrupa ve Avrupa-Atlantik yapılarına entegrasyonu” maddesine ters düştüğünü, Avrupa Birliği’ne ve NATO’ya katılmanın Gürcistan için en doğru karar olduğunu düşünüyor.

Anketler, Gürcü kamuoyunun AB entegrasyonunu güçlü bir şekilde desteklediğini gösterirken, birçok Gürcü, Moskova'nın ayrılıkçı Güney Osetya ve Abhazya bölgelerine verdiği destek nedeniyle Rusya'ya düşmanca yaklaşıyor.

Gürcistan iktidar partisi Gürcü Rüyası ise tasarının; şeffaflığı teşvik etmek, batılı ülkeler tarafından desteklenen “liberal değerlerle” mücadele etmek ve ülkenin egemenliğini korumak için gerekli olduğunu söylüyor.

DÜNYA TİFLİS’İ KONUŞUYOR

İktidardaki Gürcü Rüyası partisi, son aylarda Batı karşıtı bir söylem benimsemiş olsa da hem AB'ye hem de NATO'ya katılmak istediğini söylüyor. Fakat AB ve NATO’dan gelen tepkiler, batılı örgütlerin yasa tasarısına karşı olduğunu gösteriyor.

Aralık ayında Gürcistan'a katılım adayı statüsü veren Avrupa Birliği, tasarının Tiflis'in AB ile bütünleşmesinin önünde bir engel olacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa Gürcistan'ı tasarıyı geri çekmeye çağırdı. Gürcü muhalifler Rusya’yı, yasa tasarısını iktidar partisi yoluyla desteklemekle suçluyor.

Kremlin ise, Gürcistan'ın yasa tasarısında herhangi bir rol oynadığını reddediyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov’un yaptığı açıklamada “Gürcistan'ın içişlerine dışarıdan açık bir müdahale görüyoruz” diyerek yasaya karşı olduğunu belirten Avrupa Birliği’ni eleştirdi: “Bu olaylar, Gürcistan'ın iç meselesidir, biz hiçbir şekilde müdahale etmek istemiyoruz.”

Kaynak: CUMHURİYET