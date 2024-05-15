Kocaeli ve Gazze kardeş şehir olacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek. 118 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanacağı toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık edecek. Mecliste görüşülecek olan önemli konulardan birisi ise belediyenin Gazze ile ‘Kardeş şehir’ ilişkisi kurması. Yapılacak olan protokol için meclisten yetkisi istenecek.

Mecliste görüşülerek karara bağlanacak olan diğer gündem maddelerinden bazıları ise şöyle;

ARAÇ KİRALANACAK

Araç kiralama ihalesi için yetki talebi meclise gelecek. Yıllara sari olarak yapılacak ihalede mevcut araç filosunun dışına çıkılmayacak olup hasta taşımak için 2 ambulans alınacak. Kartepe İlçesi, Sarımeşe Mahallesi, Gölcük İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan isimsiz sokaklara isimlendirilmesi teklif edilecek.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI İLE PROTOKOL İMZALANMASI…

İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı arasında, yangın yardımlaşma protokolü imzalanması ,Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İzmit Merkez Komutanlığı ve Kocaeli Orduevi Müdürlüğü arasında, yangın yardımlaşma protokolü imzalanması , Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Deniz Hava Komutanlığı Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Yangın Savunma Ve Kaza Kırım Kurtarma Komutanlığı arasında, yangın yardımlaşma protokolü imzalanması ,Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı Mühimmat Bakım ve Ana Depo Komutanlığı arasında, yangın yardımlaşma protokolü imzalanması, Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı Ulaşlı Mühimmat Depo Komutanlığı arasında, yangın yardımlaşma protokolü imzalanması için, Başkanlık Makamına yetki verilmesi görüşülecek.

DÜĞÜN SALONUNUN ZEMİN KATI BELEDİYEYE TAHSİS EDİLECEK

Mecliste aynı zamanda, Kartepe’de belediye tarafından yaptırılan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi içerisinde yer alan düğün salonunun zemin katının tamamının belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Kartepe Belediyesi adına yeniden tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi, tahsise ilişkin protokol yapılması konusu ile başkanlık makamına yetki verilmesi görüşülecek.

GENÇLİK HİZMETLERİ İÇİN MÜFTÜLÜĞE DEVREDİLECEK

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, İzmit İlçesi, Mehmetalipaşa Mahallesinde Doğu Kışla Gençlik Parkı içerisinde yer alan alanın İzmit İlçe Müftülüğü tarafından gençlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, Kocaeli Valiliği-İl Müftülüğüne tahsis edilmesi görüşülecek. Protokol için başkanlık makamına yetki verilmesi gündeme gelecek.

Mecliste görüşülecek bir diğer önemli madde ise, Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Özel Halk Otobüsünün çalışacağı İzmit Gündoğdu, Sekbanlı, Sepetçi bölgelerindeki hatların, ihale edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifi gündeme gelecek.