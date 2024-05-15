Tahsin Paşa'dan Rolex savunması

Veli Toprak'ın haberine göre, Alp, çoban adaylarına bile mülakat yapıldığını ve "Kars'ın ilk Belediye Başkanı kim?" diye sorulduğunu belirtti. AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na Rolex saatine gönderme yaparak, zenginlik ve garibanlar arasındaki çelişkiyi eleştirdi. Yenişehirlioğlu ise, 63 yaşına kadar devlette görev almadığını, 250 bölüm dizide oynadığını, 13 romanı bulunduğunu söyledi.

Kars’ın sorunlarını dile getirmek için Meclis’te söz alan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, memleketinde çoban adaylarının mülakata alındığını ve “Kars’ın ilk Belediye Başkanı kim?” sorusu yöneltildiğini açıkladı.

AKP’li vekillere “Bu soruyu bilebilirseniz Kars’ta çoban olabilirsiniz” diyen Alp, bilen çıkmayınca "Kars’a gelseniz çoban bile olamazsınız" diye konuştu.

Alp, Genel Kurul’da söz aldı ve şunları söyledi:

-Çobana mülakat yapmaya utanmadınız. Mülakattaki soruya doğru cevap ver, seni (AKP’li vekillere) tebrik edeceğim.

-Bu soruyu bilebilirsen Kars’ta çoban olabilirsin. Soruyu bilemezsen Kars’ta çoban bile olamıyorsun.

-İlkokul mezunu olma şartıyla getirdiğiniz adaya “Kars’ın ilk Belediye Başkanı kimdir?” diye soruldu, söyle bakalım kim? Bilmiyorsun. İşte bu vekil, Kars’a gelse çoban bile olamaz. Bunları Kars’a çoban yapmazlar.

"BU KADAR ERDEMSİZİ NEREDEN BULDUNUZ"

-Ama size parayı kim buldu dese hepiniz bilirsiniz. Rüşveti, torpili, mülakatı kim buldu? Hepiniz adınız gibi biliyorsunuz. Hiç bilmezseniz, aynayla bakarsınız. Aras Nehri nereden çıkmış diye çobana soruyorlar. Biliyor musunuz? Milletvekili yaptı size AKP.

-Kars’a gelseniz çoban olamazsınız. Siz nereden çıktınız? Bu kadar rüşvetçi, yolsuzluk yapan, bu kadar pudra şekerci nereden çıktınız? Hani siz Erdemliler Hareketi idiniz. Bu kadar erdemsizi nereden buldunuz?

-Senin grup başkanvekilin kolunda 2 milyonluk saatle geziyor. Sordular neyle aldın, ‘helal paramla aldım’ dedi. Ya sen helal paranla her gün trilyonluk takı takıyorsun da bu memleketin garibanına çoban olmak için formül arıyorsun? Cevap ver.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp

"13 ROMANIM VAR, 250 BÖLÜMDE OYNADIM"

Alp’in eleştirileri üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, şunları söyledi:

-Mülakatı eleştirmek için bölgesinden örnekler vermeyi doğru karşılayabilirim. Kastını aşan bu konuşmayı, AKP’li vekillere suçlamayı nezaketsiz buluyorum.

-Şahsımla ilgili açıklama tamamen yersiz ve anlamsız. Allah’a şükür devlet kademesinde hiç iş yapmadım, 63 yaşındayım. 1 lira kredi dahi kullanmadım.

-Devlet kademelerinde ta ki milletvekili seçilene kadar vazife almadım. 28 yıl ceza avukatlığı yaptım.

-13 tane romanım var. 250 bölümden fazla dizi oyunculuğu yaptım. Helal yolla aldığım saatimi takmaya devam edeceğimi söyledim.

-Hadisenin buraya getirilmesini son derece saygısız ve kastını aşan açıklamalar olarak söylüyorum. Bütün AKP grubunu kast ederek yaptığı konuşmayı aynen iade ediyorum.

HEPİNİZİ ÇOBAN YAPARLAR

CHP’li Alp, sözlerini geri almak için yeniden söz talebinde bulundu ve “Biraz önce mülakat sorusunu bilemezseniz, sizi Kars’ta çoban yapmazlar’ dedim. Bu sözüm maksadını aşmıştır, hepinizi çoban yaparlar” dedi.