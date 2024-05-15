İngiltere'de 'Türk klinikleri engelleyin' kampanyası

Türkiye'de zayıflama ameliyatı sırasında aort atardamarının iki kez delinmesi sonucu hayatını kaybeden İngiliz kadının ailesi, Türkiye’deki kliniklere İngiltere’de reklam yapmasının engellenmesi çağrısı yaptı.

28 yaşındaki Shannon Bowe, geçen yıl tüp mide ameliyatı için Türkiye’ye geldi ve 2 Nisan’da aşırı kan kaybı sonucu hayatını kaybetti. İngiltere’deki ailesi, kızlarının durumunun ameliyat sonrası çok ağır olduğu bilgisiyle hemen Türkiye’ye uçtu. Shannon operasyonun ertesi günü öldü.

BBC'nin haberine göre, Shannon'ın “ çocuk sahibi olmak için” kilo vermek istediğini kaydeden aile, otel zincirlerinden klinik günü adı verilen etkinliklere kapılarını kapatmasını istedi. Aile, Shannon’ın “kötü yapılmış” bir ameliyat sonucu gereksiz yere öldüğünü öne sürdü.

İskoçya'da özel bir kliniğin sahibi, Shannon'ın ölmeden bir hafta önce mide ameliyatı olmak istediğini ancak tıbbi kriterleri karşılamadığı için reddedildiğini doğruladı. Bowe’a Türkiye’de yapılan tüp mide ameliyatı, İskoçya’daki kliniğin reddettiğinden daha kapsamlı bir cerrahi operasyondu.

ÇOK SAYIDA İNGİLİZ ÖLDÜ

Türkiye merkezli özel sağlık şirketleri, İngiltere'deki büyük otellerde pazarlama etkinlikleri düzenliyor. Zayıflama ameliyatları, estetik cerrahi ve diş operasyonları olmak isteyen kişiler bu etkinliklerde cerrahlar ve satış temsilcileriyle görüşüyor. Sonrasında yapılan seyahatler ise "ameliyat tatili" olarak tanımlanıyor.

Son beş yılda, tıbbi prosedürler için seyahat eden 28 İngiliz öldü.

Shannon'ın ailesinin bulunduğu Falkirk bölgesinin milletvekili John McNally, artan ölüm sayılarına rağmen tanınmış otel zincirlerinde yapılan etkinliklerin, Türk şirketlerine “güvenilirlik kazandırdığını” belirtti. McNally, satış günleri adı verilen bu etkinliklerin "savunmasız kişileri istismar ettiğini" savundu.

Shannon'ın ölümünden bu yana ilk kez açıklama yapan ailesi de, otellere bu tür etkinliklere izin vermeme çağrısı yapan kampanyaya destek verdi. Aile, "Bu tür etkinliklerin ticari kazanç amacıyla desteklenmesinin derhal durdurulmasını, başka ailelerin Shannon'ın önlenebilir, erken ölümünden bu yana çektiğimiz acı ve duygusal travmadan korunması için yalvarıyoruz” mesajını verdi.

ÇOK DAHA UCUZ

Türkiye’deki gibi kozmetik ameliyatlar, İngiltere’deki özel ameliyat fiyatlarının çok altında bir maliyetle yapılabiliyor. İngiltere’nin bazı bölgelerinde kilo verme ameliyatlarının bekleme süresi dört yıla kadar çıkarken, Türkiye’de birkaç hafta içinde randevu alınabiliyor.

BBC’nin yakın zaman önce yaptığı araştırma Glasgow'daki bir satış günleri etkinliğine katılan Türk cerrahın, İngiltere’de ameliyat kriterlerini karşılamayan hastaları operasyon için kabul ettiğini ortaya çıkarmıştı.

Cerrahın, gizli çekim yapan hasta kılığındaki gazeteciye operasyon öncesinde “bolca yemek yeme” tavsiyesinde bulunduğu görüntülenmişti. Bu gazetecinin kilosu, sağlıklı sayılan limitler içindeydi ve bu etkinlik sırasında randevu konuşması yapılırken kendisi tartılmadı.

Londra’da faaliyet gösteren hastanelerde yapılan bir araştırma da, kilo verme ameliyatı için yurt dışına giden ve daha sonra İngiltere’de acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan kişilerin İngiltere sağlık sistemine, ameliyatın kendisinden daha fazla maliyet getirdiğini ortaya koydu.