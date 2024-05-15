Memur olmak isteyenlere güzel haber!

Kurumların Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya 57.195 personel alımı yapılacak. Peki 19 kurumun personel alımı için başvuru şartları neler? Hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte detaylar…19 kamu kurumu memur olmak isteyen adaylara 57.195 adet personel alımı yapacağını duyurdu. Büro personeli, uzman yardımcısı, sağlık teknikeri, öğretmen gibi pozisyonlarda yapılacak personel alımı için şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamuya 57.195 adet personel alımı yapılacak. 19 kurum personel alımı başvuru detaylarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından yapılacak personel alımı için hangi pozisyonlar açık? Hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Merak edilenler yanıt buldu.

19 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

19 kamu kuruluşu toplamda 57.195 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Eti Maden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, TİKA, MEB, Tarsus Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sayıştay, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

ETİ MADEN 218 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve ÖSYM üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere 218 yeni istihdam sağlanacak.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024 tarihinde yazılı sınav yapılacak. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacak.

TÜRKŞEKER 390 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 390 sürekli işçi alımı yapacaklarını bildirdi. Buna göre; 80 mekatronik bakım onarım, 65 elektrik, 51 endüstriyel otomasyon, 40 mekaniker buhar kazanları, 33 makine bakım onarım, 31'er bilgisayarlı makine ve metal teknolojisi, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3'er torna-freze ve CNC işçisi, döküm teknisyeni ve vinç operatörü, birer kalite kontrol işçisi, kimya teknisyeni, makine-montaj işçisi ve tır şoförü istihdam edilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 16 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonları için 5 adet personel alımı yapılacak. 6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak. 13 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 5 adet büro personeli ve 5 adet koruma ve güvenlik personeli olmak üzere toplamda 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak. 13 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 37 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 2022 KPSS (B) grubu ve KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle hemşire, sağlık teknikeri ve destek personeli (boyacı, sıvacı,temizlik) pozisyonları için 37 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. 2 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 6 adet Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) ve 5 adet Koruma ve Güvenlik Personeli olmak üzere toplam 11 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. 8 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 6 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre Kıdemli Web Yazılım Uzmanı, Web Yazılım Uzmanı, Ağ Uzmanı, Mobil Yazılım Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, Sistem Yöneticisi pozisyonları için toplam 6 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak. 8 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

TİKA 13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 10 Destek Personeli (Temizlik -Yemekhane Servis Elemanı) ve 3 Şoför olmak üzere toplamda 13 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. 7 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 21 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 20-31 Mayıs'ta alınacağını, adayların gireceği sözlü sınavların 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağını duyurdu. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini ve branş bazında kontenjan dağılımını internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: "Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1594, İngilizce 968." Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50'si ile sözlü mülakattan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenmesine karar verildi. Ayrıca ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 20-31 Mayıs'ta alınacağı, sözlü sınavların da 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağı bilgisi verildi.

TARSUS ÜNİVERSİTESİ 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü, 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle büro personeli ve destek personeli (Temizlik) pozisyonları için 7 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. 10 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 27 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 adet yazılım geliştirme uzmanı alacak. 13 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 27 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

SAYIŞTAY 4 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sayıştay Başkanlığı sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre sözleşmeli personel alımı statüsünde ön lisans mezunu 4 adet büro personeli alınacak. 15 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kılavuz kaptan pozisyonunda lisans mezunu 8 kişilik daimi işçi statüsünde personel alımı yapacak. Başvuru detayları Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayımlanacak olup başvurular da oradan alınacak. 13 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

TÜBİTAK 266 PERSONEL ALIMI YAPACAK

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (BİLGEM) araştırmacı, teknik ve destek personeli kadroları için açtığı alım ilanına başvurular 21 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Ankara ve Kocaeli illerinde çalıştırılmak üzere ilana çıkılan 236 araştırmacı, teknik ve destek personeli alımı için 13 Mayıs olarak belirlenen başvuru süresi 21 Mayıs'a uzatıldı.

Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer alıyor. İş başvuruları ise TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK, 236 personele ek olarak Ankara ilinde çalıştırılmak üzere 14 Mayıs ile 20 Mayıs tarihleri arasında 3 adet teknisyen; 14 Mayıs ile 23 Mayıs tarihleri arasında ise 27 adet Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı alacak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 36 ADET ZABITA MEMURU ALACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programından mezun olan ve en az B sınıfı sürücü belgesi olan 23 erkek ve 3 kadın ile üniversitelerin Adalet ön lisans programından mezun olan ve en az B sınıfı sürücü belgesi olan 8 erkek ve 2 kadın zabıta memuru alacak. 24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 139 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 3 büro personeli, 13 destek personeli (7 hasta bakıcı, 1 şoför, 5 temizlikçi) 12 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 tekniker, 92 hemşire, 1 fizyoterapist, 1 diğer sağlık personeli, 1 röntgen teknisyeni, 15 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 139 sözleşmeli personel alımı yapacak. 15 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

Kaynak: VATAN