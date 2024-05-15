YouTube, kullanıcıların uzun videoları daha etkili bir şekilde izlemelerini sağlayacak olan ileri sarma özelliğini tanıtıyor. Bu özellik, Premium kullanıcılar arasında test edilmeye başlanmış ve şimdi daha geniş bir kullanıcı kitlesi için sunulmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde video içeriğinde genellikle atlanan bölümlere doğrudan geçiş yapabilecekler. İleri Atla Butonu ve İşlevi “İleri Atla” butonu, kullanıcıların video içeriğinde belirlenen popüler geçiş noktalarına doğrudan atlamalarını sağlıyor. Özellikle uzun videoları izlerken zamanı daha verimli kullanmak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı bir özellik olarak öne çıkıyor. Ayrıca yapay zeka destekli analizler sayesinde, kullanıcıların sıkça atladığı veya ilgi göstermediği bölümler tespit edilerek, içerik üreticilerine geri bildirim sağlanıyor. YouTube’un yeni özelliği, içerik üreticileri ile izleyiciler arasında daha etkili bir etkileşim kurmayı amaçlıyor. İzleyicilerin tercihlerine göre belirlenen popüler geçiş noktaları, içerik üreticilerine iyileştirmeler yapmaları veya daha ilgi çekici içerikler oluşturmaları konusunda rehberlik ediyor. Premium Kullanıcılar İlk Test Edenler Youtube, yeni özelliklerini geniş kitlelere sunmadan önce Premium kullanıcılar arasında test ediyor. Bu sayede, özelliklerin kullanıcı deneyimine etkisi ve geri dönüşleri daha detaylı bir şekilde değerlendirilebiliyor. İleri sarma özelliğinin ilerleyen dönemlerde daha geniş bir kullanıcı tabanına sunulması bekleniyor. YouTube’un ileri sarma özelliği, platformdaki izleme deneyimini daha interaktif hale getirerek, kullanıcıların video içeriklerini daha kolay ve verimli bir şekilde tüketmelerini sağlayacak gibi görünüyor. Bu yeni özellik, YouTube’un kullanıcı odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.
YouTube’da yeni bir dönem başlıyor
YouTube, izleyicilerine daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli olarak yeni özellikler ve geliştirmeler üzerinde çalışıyor.
15 May 2024 - 20:38 - Teknoloji Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.