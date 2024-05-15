- Siyaset

AKP'nin kamp tarihleri belli oldu

AKP, istişare ve değerlendirme toplantıları genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarıyla kamp gerçekleştirecek.

AKP'nin kamp tarihleri belli oldu mask

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP istişare ve değerlendirme toplantılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şahin, AKP'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini söyledi.

SEÇİM SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Şahin, 7-8 Haziran 2024 tarihinde Kızılcahamam’da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz 2024 tarihinde Genel Merkez Konferans Salonu’nda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek izlenecek yeni yol haritası belirlenecek diye konuştu. 

Kaynak: CNN TÜRK
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15 May 2024 - 20:52 - Siyaset

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