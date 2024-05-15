YILDIZLI, KOCAELİSPOR TARAFTARININ 6222 İSYANINI MECLİSE TAŞIDI!

Kendisine sosyal medya ve çeşitli iletişim kanallarından taraftarların ulaştığını ifade eden Yıldızlı, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“ Kocaelispor taraftarları 2023-24 sezonu boyunca kendilerinin sebepsiz yere 6222 uygulamalarına maruz bırakıldıklarını düşünüyorlar. Her maçta yaşanan bazı bireysel olayların konu ile alakası olmayan taraftarlar ile de ilişkilendirildiğini iddia ediyorlar. Passolig sisteminin gelmesi ile birlikte olası suçların bireysel olarak cezalandırılması hedeflenmişti ancak görüyoruz ki bu sistemin de pek bir faydası olmamış. 6222 uygulanan taraftarlarımızın ise en çok mağdur oldukları konu karakola imza verme hususudur. İşçi kenti olan Kocaeli’de taraftarlarımızın çoğu vardiyalı sistem ile çalışmaktadır. Haksız yere 6222 uygulamasına uğrayan taraftarlarımız her maç saatinde karakola gidip imza vermek zorunda kaldıkları için iş yerleri ile sorunlar yaşamaktadır, bu sorunun çözümü için ilgili kuruluşların yapıcı çözümler bulması gerekiyor. İlgili bakanlıktan bu cezaların araştırılmasını talep ettik, bakanlığın cevabını ve çözüm önerilerini takip edeceğiz.”

Yıldızlı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması üzere Meclis Başkanlığına sunduğu önergede aşağıdaki sorulara yer verdi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın T.C. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu; Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Son dönemde Kocaelispor taraftarları Kocaeli Emniyetine bağlı Spor Büro ve güvenlik güçlerinin kendilerine yönelik davranışlarından rahatsız olduklarını farklı kanallardan tarafımıza iletmektedirler. Müsabaka öncesinde, müsabaka sırasında yahut müsabaka sonrasında yaşanan her hadisede taraftarların hiçbir tahlil ve değerlendirme yapılmadan rastgele bir şekilde gözaltına alındıklarını ve 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun hükümleri gereğince işleme maruz kaldıklarını ifade etmektedirler.

Sanayi kenti olan ve vardiyalı sistemin yoğun olduğu Kocaeli’de haksız yere 6222 uygulanan taraftarlar maç saatlerinde karakola imza vermeye gitmeleri gerektiği için iş yerlerinde sorun yaşamakta, bazıları işten çıkarılma riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

Bu Bağlamda;

1- 2023- 2024 sezonu boyunca Kocaelispor maçlarında göz altına alınan ve 6222 uygulanan taraftar sayısı kaçtır?

2- Göz altına alınıp 6222 uygulanan taraftarların ceza almasına neden olan olaylar ile ilgili kamera görüntüsü ve başka deliller mevcut mudur?

3- İktidarınız tarafından getirilen Passolig sistemi ile suçun bireyselliği hedeflenmişken buna rağmen tribünde yaşanan olaylarda suçu olmayan taraftarlara rastgele mi ceza verilmektedir?

4- 6222 uygulanan vardiyalı işçilerin karakola imza atma konusunda yaşadıkları sıkıntıyı gidermek için çalıştıkları yerde devriye ekiplerine imza verme hakkı tanınması ile ilgili bakanlığınızın bir çalışma yapması mümkün müdür?