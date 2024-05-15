76 yıldır devam eden büyük felaket

İl başkanı İlhami Şahbaz'ın okuduğu açıklamada 15 Mayıs 1948 yılında İsrail’in Filistin’i işgal günü olarak tanımlanan ‘büyük felaket’ in yıldönümünde Filistin halkının yaşadığı katliam ve sürgünün katlanarak devam ettiği belirtildi.

KOCAELİ LİMANLARINDAN İSRAİL’E NAKLİYAT SÜRDÜ

Şahbaz, 7 Ekim 2023’ten bu yana kırk bine yakın Filistinli masum sivil halk İsrail tarafından katledildiğini ve bu nedenle dünyanın dört bir yanında İsrail’in barbarlığının protesto edildiğini belirtti.

Açıklamanın devamında “Filistinli çocuklar ölürken İlimizdeki limanlar başta olmak üzere birçok limandan İsrail’i savaşta güçlü kılacak malzemeler İsrail Limanlarına taşındı. “İsrail ile ticareti durdurun” diyen gençler gözaltına alındı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi “İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke, yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. O anlamda, daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum” diyerek İsrail ile ticaret konusundaki hassasiyetini sergilemekten çekinmedi. Tek adam yönetiminin tepkileri hamasetle sınırlı kaldı. AKP ve Tek Adam Yönetiminin bu iki yüzlü politikalarının 31 Mart Yerel seçimlerinde sandığa ve seçim sonuçları yansıması üzerine, İsrail ile olan ticari ilişkilerini durdurduğunu ifade eden Tek Adam Yönetiminin dolaylı yollardan ticarete devam ettiğine dair iddiaların arkası kesilmemektedir. Sermayenin ve onun hükümeti olan AKP ve Tek Adam yönetimi çeşitli hilelerle İsrail ile olan ticari ilişkileri sürdürmenin yollarını aramaktadırlar. Anlaşılan o ki, 54 ürün için alınan ticaret yasağından sonra İsrail ile olan ithalat ve ihracata farklı yol ve yöntemlerle devam edilmektedir. Basında yer alan iddialara göre, İsrail ile olan ticari trafikte farklı ülke limanları transfer noktaları olarak kullanılmaktadır. Üçüncü bir ülke limanı kullanılarak, taşıma senetleri ve gemiler değiştirilerek sevkiyata devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.