ÇORUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI ANLATIM)

MAÇIN KÜNYESİ
ÇORUM FK - KOCAELİSPOR
STAT: Çorum Şehir Stadı
SAAT: 20.00
HAKEMLER: (gazetemiz baskıya girerken henüz açıklanmadı)
YAYIN: TRT Spor, Bein Sports 2, https://www.kocaeligazetesi.com.tr ( Canlı anlatım )
Süper Lig kapısını çalan 1.Lig ekibimiz Kocaelispor, bugün saat 20.00'da deplasmanda Çorum FK ile tarihi maçta karşılaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.