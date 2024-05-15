15 May 2024 - 21:54- Spor G:

ÇORUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI ANLATIM)

Süper Lig kapısını çalan 1.Lig ekibimiz Kocaelispor, bugün saat 20.00'da deplasmanda Çorum FK ile tarihi maçta karşılaşacak.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
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ÇORUM FK-KOCAELİSPOR(CANLI ANLATIM)
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MAÇIN KÜNYESİ

ÇORUM FK - KOCAELİSPOR

STAT: Çorum Şehir Stadı

SAAT: 20.00

HAKEMLER: (gazetemiz baskıya girerken henüz açıklanmadı)

YAYIN: TRT Spor, Bein Sports 2, https://www.kocaeligazetesi.com.tr (  Canlı anlatım )
# Kocaelispor, Canlı

15 May 2024 - 21:54 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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