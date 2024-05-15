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BAŞKAN ÖLMEZ ENGELLİLER İÇİN YÜRÜDÜ

Kandıra Belediye başkanı Erol Ölmez 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen Farkındalık Yürüyüşüne katılarak engelliler için yürüdü.

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BAŞKAN ÖLMEZ ENGELLİLER İÇİN YÜRÜDÜ
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Birleşmiş Milletler’de alınan kararla1992 yılından itibaren her yıl 10 – 16 mayıs tarihleri tüm dünyada engelliler haftası olarak anılıyor. Yurdumuzda da çeşitli yerlerde bu tarihlerde engelli vatandaşlarımıza karşı toplum duyarlılığının arttırılmasına yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Kandıra’da düzenlenen Farkındalık Yürüyüşüne katılan Başkan Ölmez, her zaman olduğu gibi engelliler için önemli bir zaman dilimi olan bu özel haftada da engelli vatandaşlarımızın yanında oldu.

Engelli vatandaşlarımıza yönelik toplum genelinde duyarlılığın arttırılması için bu tür özel tarihlerde düzenlenen sosyal faaliyetlerin yanı sıra Kandıra Belediyesi’nin engelli vatandaşlarımız için gerçekleştirdiği hizmetler de düzenli olarak sürdürülmeye devam ediyor.
# oldu

15 May 2024 - 22:22 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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