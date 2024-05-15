Yarın Trendyol 1. Lig Play-Off 1. turunda deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak Kocaelispor tek maç usulü olan karşılaşmayı kazandığı takdirde Boluspor-Bodrum FK takımları arasındaki maçın galibiyle eşleşecek. Yarı final maçını çift maç usulü ile oynanacak. Kocaelispor maçı kazandığı takdir de Sakaryaspor ile eşleşecek. Kocaelispor yönetimi de kritik mücadele şampiyonluk primini belirledi. Edinilen bilgilere göre Kocaelispor Süper Lig’e yükselirse takımdaki her futbolcu başına 1 milyon TL ödeme yapılacak. Sponsorlardan veya farklı şirketlerden destek geldiği takdirde bu primin miktarının yükselebileceği belirtildi. Öte yandan Yönetim Ertuğrul hoca ve ekibine de şampiyonluk halinde toplam 5 milyon TL prim sözü vermişti. Buna göre Kocaelispor yönetiminin şampiyonluk halinde ödeyeceği prim toplamı en az 35 milyon TL'yi bulacak.
- Spor
Kocaelispor şampiyonluk primini belirledi!
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig Play-Off karşılaşmalarını oynamaya hak kazandı. Kocaelispor'da yönetim yarın oynanacak Çorum FK maçı öncesi şampiyonluk primini belirledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.