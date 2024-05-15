Kocaelispor şampiyonluk primini belirledi!

Yarın Trendyol 1. Lig Play-Off 1. turunda deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak Kocaelispor tek maç usulü olan karşılaşmayı kazandığı takdirde Boluspor-Bodrum FK takımları arasındaki maçın galibiyle eşleşecek. Yarı final maçını çift maç usulü ile oynanacak. Kocaelispor maçı kazandığı takdir de Sakaryaspor ile eşleşecek. Kocaelispor yönetimi de kritik mücadele şampiyonluk primini belirledi. Edinilen bilgilere göre Kocaelispor Süper Lig’e yükselirse takımdaki her futbolcu başına 1 milyon TL ödeme yapılacak. Sponsorlardan veya farklı şirketlerden destek geldiği takdirde bu primin miktarının yükselebileceği belirtildi. Öte yandan Yönetim Ertuğrul hoca ve ekibine de şampiyonluk halinde toplam 5 milyon TL prim sözü vermişti. Buna göre Kocaelispor yönetiminin şampiyonluk halinde ödeyeceği prim toplamı en az 35 milyon TL'yi bulacak.