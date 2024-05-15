Türkmen gazı AB'ye Türkiye'den gidecek

Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması ve buradan Avrupa'ya taşınmasına yönelik süreç hızlanıyor. Türkiye ve Türkmenistan arasında imzalanan anlaşmanın ardından bu kez de Azerbaycan ile anlaşma imzalandı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov katıldı. Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü iradenin, ikili işbirliğinin en somut göstergesi ve aynı zamanda teminatı olduğunu dile getirerek, ikili stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerin 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'yle stratejik müttefiklik düzeyine ulaştığını anımsattı.

ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Bayraktar, iki ülkenin Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) geliştirdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: 'Türkiye ve Azerbaycan bu örnek işbirliğiyle, bir anlamda hem kendi arz güvenliğimize hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğine çok ciddi anlamda katkı sağlıyor. Bu anlaşmanın içerisinde birçok husus var. 2030'a kadar Azerbaycan kaynaklarının, doğalgazının, Hazar kaynaklarındaki doğalgazın, Türkiye'ye ilave gaz hacimlerinin ulaşmasını, bir kısım doğal gazın ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını öngörüyoruz. Bununla beraber yeni bir husus, Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden olarak Türkiye'ye ulaştırılması konusunda da bu anlaşma neticesinde bir mutabakata varmış oluyoruz.'

KARDEŞLER BİR ARADA

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da Türkiye ve Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nın Orta Asya'daki kardeş Türk devletlerini bir araya getirdiğini söyledi.

İmza törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda) ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov (solda) katıldı.

NAHÇIVAN'IN GAZI BU KIŞ TÜRKİYE'DEN

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak geliştirdiği boru hatlarına, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğal gaz ulaştıracak Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın yeni bir 'kardeş' olarak geldiğini ifade eden Bayraktar, 'İnşallah bu kış, Nahçıvan'ın doğalgazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı devreye almayı planlıyoruz. İnşaat faaliyetlerimiz açıkçası sona yaklaşmış olacak' diye konuştu.

Kaynak: AKŞAM