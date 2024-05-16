İzmit Belediyesi Engelliler Haftası’nda farkındalık yaratıyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası vesilesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belsa B Blok önünde Engelli Dernekleri Dayanışma Stantları açıldı. İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne bağlı 10 engelli derneğinin kurduğu stantlarda el emeği ürünler yer alıyor.
STANTLARI ZİYARET EDEREK BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ
Vatandaşlar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası boyunca İzmit Belediyesi B blok önünde açık olacak stantlardan alışveriş yaparak engelli derneklerine katkıda bulunabilecek. Stantlar ile engellilik alanındaki farkındalığın arttırılması ve engel durumu bulunan bireylerin toplumda daha görünür kılınması amaçlanıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.