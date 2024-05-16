- Hayatın İçinden

İzmit Belediyesi Engelliler Haftası’nda farkındalık yaratıyor

İzmit Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında belediye önünde kurduğu stantlarla toplumsal farkındalık yaratıyor

HABER MERKEZİ
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İzmit Belediyesi Engelliler Haftası’nda farkındalık yaratıyor mask

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü,  10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası vesilesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belsa B Blok önünde Engelli Dernekleri Dayanışma Stantları açıldı. İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne bağlı 10 engelli derneğinin kurduğu stantlarda el emeği ürünler yer alıyor. 


STANTLARI ZİYARET EDEREK BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ
Vatandaşlar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası boyunca İzmit Belediyesi B blok önünde açık olacak stantlardan alışveriş yaparak engelli derneklerine katkıda bulunabilecek. Stantlar ile engellilik alanındaki farkındalığın arttırılması ve engel durumu bulunan bireylerin toplumda daha görünür kılınması amaçlanıyor.
# İzmit belediyesi

16 May 2024 - 08:15 - Hayatın İçinden

Mahreç  Haber Merkezi

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