KOÜ öğrencilerini Prof. Dr. Canan Dağdeviren ile buluşturacak

İzmit Belediyesi, Bilim İnsanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren’in adını taşıyan Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’ni 20 Mayıs Pazartesi günü açacak. Açılış programına Prof. Dr. Canan Dağdeviren de katılım sağlayacak. İzmit Belediyesi, açılış töreninin öncesinde Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini Prof. Dr. Canan Dağdeviren ile buluşturacak. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Savaş Ayberk Konferans Salonu’nda saat 10.00’da düzenlenecek olan konferansa tüm Kocaeli Üniversitesi öğrencileri davetli.
CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?
1985 yılında İstanbul’da doğdu, aslen Sivaslıdır. İlk ve orta eğitimini Kocaeli’de tamamladı. 2007’de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009’da tamamladı. Aynı yıl Fulbright bursu kazanarak UIUC’de Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başladı. Bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı. Doktora derecesini Aralık 2014’te aldı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirdi. Forbes’in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde de yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.