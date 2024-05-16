16 May 2024 - 09:21- Yaşam G:

Kocaeli’de ‘9 Mavi Bayrak’ dalgalanacak

Kocaeli’de sahillerinde 7’si Kandıra’da, 2’si de Kandıra’da olmak üzere toplam 9 Mavi Bayrak dalgalanacak.

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Kocaeli’de ‘9 Mavi Bayrak’ dalgalanacak
Kocaeli’de ‘9 Mavi Bayrak’ dalgalanacak
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Kocaeli’nin Mavi Bayraklı plajları Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı, Kovanağzı, Seyrek, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Ereğli Kumyalı Plajı, Karamürsel Altınkemer Plajı ‘Mavi Bayrak’ ile taçlandırıldı. Böylece Kocaeli’de 2024 yazında 9 ayrı plajda ‘Mavi Bayrak’ dalgalanacak.

Kocaeli’de ‘9 Mavi Bayrak’ dalgalanacak

MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak, çevrenin korunması ile plajı kullananların sağlığı ve güvenliğini korumayı hedefleyen kriterlere sahip. Mavi Bayrak ayrıca, uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ve kullanılan bir ödül programı özelliği taşıyor. Uluslararası alanda merkezi Kopenhag’da bulunan, ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programının plajlar için 33 ayrı kriteri bulunuyor.

Kocaeli’de ‘9 Mavi Bayrak’ dalgalanacak

KOCAELİ’NİN MAVİ  BAYRAKLI PLAJLARI

Kerpe (Kandıra)

Cebeci (Kandıra)

Kumcağız (Kandıra)

Bağırganlı (Kandıra)

Kovanağzı (Kandıra)

Seyrek (Kandıra)

Kadınlar Plajı (Kandıra)

Ereğli Kumyalı (Karamürsel)

Altınkemer (Karamürsel)

Kocaeli’de ‘9 Mavi Bayrak’ dalgalanacak

Kerpe Plajı (Kandıra)

Cebeci Plajı (Kandıra)

Kumcağız Plajı (Kandıra)

Bağırganlı Plajı (Kandıra)

Kovanağzı Plajı (Kandıra)

Seyrek Plajı (Kandıra)

Kadınlar Plajı (Kandıra)

Ereğli Kumyalı (Karamürsel)

Altınkemer (Karamürsel)

Kocaeli’de ‘9 Mavi Bayrak’ dalgalanacak

# türkiye, 2024, En çok

16 May 2024 - 09:21 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Şirintepeli - Plajlar turistik olsun kisi basi giriş 250 tl şezlong semsiye 250 tl uygundur sahillere fakir halk gelmesin .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 11:04
01

Emekli - 7 si kandirada

2 si kandirada

9 mavi bayraklı plaj

Gerisi nerede?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 09:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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