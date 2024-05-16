Kocaeli’de ‘9 Mavi Bayrak’ dalgalanacak

Kocaeli’nin Mavi Bayraklı plajları Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı, Kovanağzı, Seyrek, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Ereğli Kumyalı Plajı, Karamürsel Altınkemer Plajı ‘Mavi Bayrak’ ile taçlandırıldı. Böylece Kocaeli’de 2024 yazında 9 ayrı plajda ‘Mavi Bayrak’ dalgalanacak.

MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak, çevrenin korunması ile plajı kullananların sağlığı ve güvenliğini korumayı hedefleyen kriterlere sahip. Mavi Bayrak ayrıca, uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ve kullanılan bir ödül programı özelliği taşıyor. Uluslararası alanda merkezi Kopenhag’da bulunan, ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programının plajlar için 33 ayrı kriteri bulunuyor.

KOCAELİ’NİN MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI

Kerpe (Kandıra)

Cebeci (Kandıra)

Kumcağız (Kandıra)

Bağırganlı (Kandıra)

Kovanağzı (Kandıra)

Seyrek (Kandıra)

Kadınlar Plajı (Kandıra)

Ereğli Kumyalı (Karamürsel)

Altınkemer (Karamürsel)

Kerpe Plajı (Kandıra)

Cebeci Plajı (Kandıra)

Kumcağız Plajı (Kandıra)

Bağırganlı Plajı (Kandıra)

Kovanağzı Plajı (Kandıra)

Seyrek Plajı (Kandıra)

Kadınlar Plajı (Kandıra)

Ereğli Kumyalı (Karamürsel)

Altınkemer (Karamürsel)