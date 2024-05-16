Kocaeli’de ‘9 Mavi Bayrak’ dalgalanacak

Kocaeli’nin Mavi Bayraklı plajları Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı, Kovanağzı, Seyrek, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Ereğli Kumyalı Plajı, Karamürsel Altınkemer Plajı ‘Mavi Bayrak’ ile taçlandırıldı. Böylece Kocaeli’de 2024 yazında 9 ayrı plajda ‘Mavi Bayrak’ dalgalanacak.
MAVİ BAYRAK NEDİR?
Mavi Bayrak, çevrenin korunması ile plajı kullananların sağlığı ve güvenliğini korumayı hedefleyen kriterlere sahip. Mavi Bayrak ayrıca, uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ve kullanılan bir ödül programı özelliği taşıyor. Uluslararası alanda merkezi Kopenhag’da bulunan, ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programının plajlar için 33 ayrı kriteri bulunuyor.
KOCAELİ’NİN MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI
Kerpe (Kandıra)
Cebeci (Kandıra)
Kumcağız (Kandıra)
Bağırganlı (Kandıra)
Kovanağzı (Kandıra)
Seyrek (Kandıra)
Kadınlar Plajı (Kandıra)
Ereğli Kumyalı (Karamürsel)
Altınkemer (Karamürsel)
Kerpe Plajı (Kandıra)
Cebeci Plajı (Kandıra)
Kumcağız Plajı (Kandıra)
Bağırganlı Plajı (Kandıra)
Kovanağzı Plajı (Kandıra)
Seyrek Plajı (Kandıra)
Kadınlar Plajı (Kandıra)
Ereğli Kumyalı (Karamürsel)
Altınkemer (Karamürsel)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Şirintepeli - Plajlar turistik olsun kisi basi giriş 250 tl şezlong semsiye 250 tl uygundur sahillere fakir halk gelmesin .
Emekli - 7 si kandirada
2 si kandirada
9 mavi bayraklı plaj
Gerisi nerede?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.