Gerçek bir Kocaelili ve Kocaelisporluysanız, şanlı tarihimizi ezberlemelisiniz

ŞANLI TARİHİMİZ:

Kocaelispor, 24 Nisan 1966 tarihinde Kocaeli'de kurulmuş olan Türk futbol kulübüdür. 1. Ligde mücadele etmektedir. Kocaelispor, 2015-16 sezonunda 26 Mart 2016 günü evinde oynadığı İstanbul Güngörenspor maçında 19.742 seyirciyle Bölgesel Amatör Lig seyirci rekorunu kırdı. 1 Mart 2020 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Karşıyaka maçında 28.250 taraftarın izlediği maç ile de 3. Lig seyirci rekorunu kırmıştır.

BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GENCAL ÖNCÜLÜK ETTİ

1957 yılında Baçspor kulübünün yöneticileri İzmit Belediyesine müracaat ederek, şehrin doğu kesiminde bulunan gençlerin spor ihtiyacına cevap verecek bir arsanın verilmesini isterler. Belediye başkanı Osman Gencal, konuya yakın ilgi gösterir. Bu yakın ilginin temelinde, Gencal'ın eski bir sporcu olması ve aynı zamanda Baçspor’un üyesi olması büyük rol oynar. Sonuçta Belediye eski tayyare meydanında 28 bin dönümlük bir araziyi 1 lira gibi sembolik bir ücretle Baçspor'a verir. Bu arsanın satılmasından kazanılan 283.000 TL ile Baç semtinde başka bir arsa satın alınır ve hemen inşaata başlanarak; bina bitirilir. Güzel bir tesise kavuşan Baçspor yöneticileri, ilk kez, 1964 yılında profesyonel bir takım kurmayı ve 2. Ligde yer almayı düşünürler ve bu yönde çalışmalara başlarlar. Bu yıllarda yasal mevzuatta, 2. Ligde yer alacak kulüplerin en az üç takımın birleşmesiyle kurulması ve yeterli tesisleri olması koşullarını yer alıyordu.

ÜÇ KULÜP BİRLEŞTİ

1966 yılında Baçspor, İzmit Gençlik ve Doğanspor takımları birleşerek Kocaelispor'u kurdu. Üç kulübün yöneticisi de tüm konularda anlaşarak ve yeşil siyah renkleri benimseyerek, ortak kongrelerini yaptı ve yönetim kurulunu seçti. Baçspor'a arsa tahsisiyle başlayıp bugüne gelinmesinde etkisi olan birçok kişiyle birlikte bu aşamaya gelişte maddi manevi desteğini esirgemeyen Kocaelispor taraftarı ve İzmit halkının yarattığı Kocaelispor, artık bir semt takımı değil, tüm kentin takımıdır. Kulübün logosunu da merhum Emin Saka çizmiştir. Yönetim ilk olarak transfer işine girişir ve 175.000 TL harcayarak takımın ilk kadrosunu oluşturur.

KOCAELİSPOR 1966-67 SEZONU...

Kocaelispor 1966-67 sezonunda artık Türkiye 2. Ligindedir. Kulüp tarihinin ilk yabancı futbolcuları olan Yugoslav kardeşler Jusuf Cizmic ve Safet Cizmic, 1970'te transfer edilmiş ve bir sezon forma giydikten sonra, TFF'nin yabancı futbolcu kısıtlamasının etkisiyle ülkelerine dönmüşlerdir.

Kocaelispor, 1979-80 ve 1991-92 yıllarında Türkiye 2. Ligi şampiyonu oldu. 34 haftalık 1991-92 sezonunda 83 puan toplayarak ve 2. Zeytinburnuspor'a 23 puan fark atarak kırılması güç bir rekora imza attı. Türkiye birinci ligindeki (Şimdiki adıyla Süper Lig) en büyük başarısı ise ilk yarısını lider tamamladığı 1992-1993 sezonunda aldığı 4.'lüktür. Aynı sezon Türkiye'yi Inter Toto kupasında temsil etti. 1995-1996 sezonunda ise Türkiye 1. Ligini 5.bitirerek Türkiye'yi aynı yıl Intertoto Kupasında temsil etti.

Kocaelispor normalde 1986-87 sezonunda sondan 4. olarak küme düştüyse de Bursaspor'la birlikte Danıştay kararıyla 1. lige geri döndü. Ancak 1987-88 sezonunda sondan 3. ve 2002-03 sezonunda 18. yani sonuncu olarak 2 kez 2. Lig'e (şimdiki 1.Lig) düştü.

YENİDEN DOĞUŞ

2007-08 sezonunda ilk 1. Lig şampiyonu olarak 5 sene aradan sonra Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'e çıktığı sene tekrar 1. Lig'e düşmüştür. 2009-10 sezonunda takımın 2. Lige düşmesi engellenememiştir. 2010-11 sezonunda FIFA tarafından eski futbolcu borçları nedeniyle 6 puanı silinen ve ligin ilk 3 haftası mağlup olan takım bundan sonra ligin 20. haftasına dek mağlubiyet görmemiş ve -6 ceza puanına rağmen 30 puanla 11.sırada kendisine yer bulmuştur. Tecrübeli birkaç futbolcu dışında kadrosunun tamamı altyapıdan profesyonel yapılan gençlerden oluşmaktadır. Takım 2011-12 sezonunda da 2. Ligden küme düşerek tarihinde ilk kez 3. Lig'e düşmüştür.

TARAFTAR HER ZAMAN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

1996-97 ve 2001-02 sezonlarında Türkiye Kupası'nı alarak tarihinin en büyük başarılarını elde ettiler. 1997-98 sezonunda Türkiye'yi Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda, 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarında aldığı derecelerle de UEFA Intertoto Kupası'nda temsil etti. Kocaelispor Genç takımı ise 1976-1977 sezonunda Türkiye 2.'si oldu. 1995-1996 sezonunda ise genç takımlar bazında Türkiye şampiyonlar şampiyonu oldu. 2011-2012 sezonunda ödeyemediği borçlar yüzünden uygulanan transfer yasağından ötürü maçlara 21 yaş altı futbolcularla çıkan Kocaelispor, 2. Lig Beyaz Grup'u 32 maçta 9 puan toplayarak ve tam 130 gol yiyerek son sırada tamamladı. Yine aynı tip oyuncularla oluşan kadroyla 2012-2013 sezonunda tarihinde ilk defa 3. Lig'de mücadele etmiştir.

SÜREKLİ PUAN SİLME CEZALARI VE ÇÖKÜŞ…

2012-2013 sezonuna FIFA tarafından eski futbolcu borçları nedeniyle 3 puanı silinen Kocaelispor 34 maçın sonunda 37 puan toplayarak ligi 14.sırada bitirmiştir. Yardım kampanyalarına karşın transfer yasağını aşamayan kulüp, 2013-14 sezonunun 30. haftasında, 6 Nisan 2014 günü oynanan maçta deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 yenilerek profesyonel statüsünü kaybetmiş ve Bölgesel Amatör Lige düşmüştür.

AMATÖRE DÜŞME ACISI VE AMATÖRDE GELEN TARAFTAR REKORU

2014-15 sezonunda 8 Aralık 2014 tarihinde oynanan Büyükçekmecespor maçında 20.745 taraftar ile Bölgesel Amatör Ligi seyirci rekorunu kırmıştır. Taraftarlar "Sevdanın Ligi Olmaz" sloganıyla tekrar takımı eski günlerine kavuşturmak için çabalamıştır. Bölgesel Amatör Ligdeki ilk sezonda 11. Grupta 4. olan Kocaelispor, 2015-16 sezonunda Bögesel Amatör Lig 12. Grubu lider bitirmiş ve 11. Grup lideri Sultangazispor'la 24 Nisan 2016 günü Eskişehir'de oynadığı play-off maçını Sinan Pektemek ve Hamza Mutlu'nun golleriyle 2-0 kazanmış ve 2 yıl aradan sonra 3. Lige yükselmiştir.

TRANSFER BORÇLARI SIKIŞTIRIYOR…

2008-09 sezonunun başında yapılan, Dorde Tutoriç, Dusan Andelkoviç, Nenad Jestroviç, Luka Zinko ve birkaç transfer parası ödenmemesi sebebiyle Kocaelispor, transfer yasağı cezası 2010-11 sezonunda -6 puan cezası ve 2012-13 sezonunda (-3) puan cezası almıştır. Profesyonel liglere çıktığı 2016-17 sezonunda da Karacabey Birlikspor maçından sonra puan silme, küme düşürülme gibi cezalarla karşı karşıya kalan Kocaelispor'da yönetim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konut ile birlikte yaptığı görüşmede borcun Kent Konut tarafından ödemesini kararlaştırmıştır.

800 bin avroluk cezanın ödenmesi için Adana Demirspor ve Sivasspor kendi maçlarının bilet gelirlerini Kocaelispor'a vermiş, Twitter'da "#KocaelisporYokOlmasın" hashtagi gündeme getirilmiş ve çeşitli firmalar da Kocaelispor'a destek göstermiştir. Kocaelispor geçirmiş olduğu bu zorlu dönemde kendilerine destek olan tüm taraftar gruplarına sosyal medya üzerinden ve İsmetpaşa'da tüm takımların atkılarını asarak teşekkür etmiştir.

BAHRİ YAVUZ DÖNEMİ

Takımın başkanlık koltuğuna 2014-15 sezonunda oturan Bahri Kubilay Yavuz takımı adeta yeniden kurmuştur. Taraftarın taktığı lakap ile Korgeneral Bahri Yavuz, 2014 senesinin başında yaptığı transferler, iddialı konuşmaları ve vaat ettiği şeyler ile taraftarı heyecanlandırmış, gündeme oturmuştur. Takımdan ümidi kesmiş olan taraftar artık maçlara gelmeye başlamıştır. Sezona teknik direktör Mahmut Aydın'la kötü bir başlangıç yapılmıştır. 3. haftadan itibaren takımı Kayhan Çubuklu devralmıştır. Art arda alınan galibiyetler Kocaelispor'a yetmemiş, lig 4. sırada tamamlanmıştır.

Buna rağmen taraftarlar bu sezonda 8 Şubat 2015'te oynanan Büyükçekmece Belediyespor maçında İsmetpaşa Stadyumunu tıka basa doldurmuştur. Tam 20.745 taraftarın izlediği bu karşılaşma 72. dakikada Burak Özbakır attığı gol ile 1-0 sona ermiş, bu galibiyet büyük bir coşkuyla kutlanmıştır. Bu maçtaki taraftar sayısı amatör liglerdeki taraftar rekoru olarak da tarihe geçmiştir. Bu rekor ile ülkenin gündemine oturan Kocaelispor adından sıkça söz ettirmiştir. Bu dönemde NTV Spor, TRT Spor, A Spor gibi birçok kanal Kocaelispor adına klipler ve haberler yapmıştır. Ligi 4. sırada bitirerek herkesi şok eden Kocaelispor, gelecek sezon için canla başla çalışmıştır. Kaçan şampiyonluğun yanı sıra, Kocaelispor'un kurtuluşu olarak görülen KEV seçimini de kaybeden Kocaelispor yıkılmamıştır.

Yönetim sonuna kadar mücadele edeceklerini, asla pes etmeyeceklerini belirterek şehre güven ve umut vermiştir. 2015-16 sezonunun başında Ergun Ortakcı ile anlaşan yönetim, bu transfer ile hedefinin şampiyonluk olduğunu net bir şekilde belli etmiştir. O sezon Bölgesel Amatör Lig çok üstünde takım kuran Körfez ekibi, 15 Kasım - 12 Mart tarihleri arasındaki tüm maçları kazanarak da kulüp rekoru kırmıştır. Ayrıca 26 Mart 2016 tarihinde oynanan İstanbul Güngörenspor karşılaşmasındaki 19 bin taraftar ile amatör liglerde oynanan gece maçları arasında en fazla taraftar rekorunu kırmıştır.

Sezonu 2. Çengelköyspor'un 15 puan önünde 1. olarak tamamlayan Kocaelispor, kuruluşunun 50. yılında, 24 Nisan 2016 tarihinde, Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanan Sultangazispor karşılaşmasını 2-0 kazanarak 3. Lig'e çıkan 9 takımdan biri olmuştur. Maçtan sonra İzmit'e gelen yaklaşık 20 bin Kocaelispor taraftarı, İzmit'te sabaha kadar kutlama yapmış, takım otobüsünün üzerinde ise futbolcular ve kulüp çalışanları kupa ile birlikte taraftarın bu coşkusuna ortak olmuştur.

ÜMİT METİN YILDIZ DÖNEMİ

2016-17 sezonuna transfer yasağı sebebiyle geçen seneki kadroyla başlayan Kocaelispor'da teknik direktörlüğe, tecrübesi bulunmayan Ümit Metin Yıldız getirilmiştir. 4-3 lehine sonuçlanan Karacabey Birlikspor maçının ardından Crvena Zvezda'ya (Kızılyıldız) olan 800.000 avroluk borç sebebiyle önce puan silme cezası, ardından ligden düşürülme cezası ile karşı karşıya kalmıştır. Fakat bu borç Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konut ve Kocaelispor arasında yapılan sözleşme ile ödenmiştir.

Kadro değeri yalnızca 300 bin avro olan Kocaelispor, beklenmedik bir başarı sağlayarak ligin ilk yarısını lider Sancaktepe Belediyespor'un 8 puan gerisinde, 2. sırada tamamlamıştır. Bunların yanı sıra yönetim, 2 sene önce sözünü verdiği, Kocaelispor'un tek kurtuluşu olarak görülen KEV başkanlığına kulüp başkanını seçmiştir. 2016-17 sezonunu 4. tamamlayan Kocaeli ekibi play-off oynamaya hak kazandı. Play-off'un yarı finalinde Ankara Demirspor ile oynanan maç sonucunda 0-0 ve 2-0’lık sonuçlarla finale yükseldi. Kocaelispor final maçını 14 Mayıs Pazar günü Antalya Stadyumu'nda Altay'a karşı oynadı. Maçın 38. dakikasında Burak Özbakır Kocaelispor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlandıktan sonra ikinci yarının 61. dakikasında Murat Uluç'un vuruşu ile maça 1-1'lik beraberliğe geldi, maç uzatmaya gitti. Uzatmada Murat Uluç, Altay adına 1 penaltı vuruşundan yararlanamadı ve maç seri penaltı atışlarına kaldı. Seri penaltı atışlarında Altay adına tüm penaltılar gole çevrilirken Kocaelispor adına Oğuzhan Türkmen kullanılan 2. penaltı atışını değerlendiremedi ve Kocaelispor 2. Lig'e çıkma şansını kaybetti. Kocaelispor 2017-18 sezonundan itibaren 3. Lig'de mücadele etti.

GÜNDOĞDU DÖNEMİ…

2018-19 3. Lig 3. grupta yer alan Kocaelispor Galip Gündoğdu yönetiminde çıktığı 34 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. 68 puan toplayarak grubunu 2. tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. Play-off yarı finalinde Yeni Çorumspor'a 2 maç sonucunda 1-0 ve 0-3'lük maçlar sonucunda elenerek 2. Lige çıkma şansını kaybetti. Sezonun bitiminin ardından yapılan genel kurulda Yavuz, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Böylelikle takımı Bölgesel Amatör Ligde devralan yönetim, 2 sezon Bölgesel Amatör Ligde 3 sezonda 3. Ligde kulübü yönetti.

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ DÖNEMİ

14 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen genel kurulda kulüp başkanlığına 2014-2019 döneminde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye başkanlığı görevinde bulunan merhum Hüseyin Üzülmez seçildi. Üzülmez seçimin ardından yaptığı konuşmada en kısa zamanda transfer yasağını kaldıracaklarını ifade etti. Kongre sonrasında daha önce Kocaelispor'da teknik ekipte görev alan Engin Korukır ile teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlandı. 29 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenen toplantıda Kocaelispor'un 10 yıldır süren transfer yasağının alacaklılarla gerekli mutabakatlar sağlanarak kaldırıldığı açıklandı. Açıklamanın ardından 13 futbolcu ile yapılan yeni sözleşmeler için imza töreni düzenlendi. Ligin ilk 9 haftasında 5 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kocaelispor, 15 puanla 3. sırada yer aldı.

ENGİN KORUKIR AYRILDI

9. haftanın ardından Engin Korukır ile yolların ayrılmasının ardından Selahaddin Dinçel ile anlaşmaya varıldı. Ligin 28. haftasında 1877 Alemdağspor ile oynanan maçı 3-0 kazanan Kocaelispor 27 maçta 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile topladığı 64 puanla grubunda en yakın rakibi Belediye Derincespor'un 14 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyordu. 18 Mart 2020 tarihinde COVID-19 pandemisi nedeniyle ligin ertelendiğini açıkladı. 30 Haziran 2020 tarihinde ise ligin kalan maçlarının iptal edildiği açıklanmıştır. Sezonun iptalinin ardından Temmuz ayında yapılan açıklamaların ardından Kocaelispor 8 sezonun ardından 2. Lig'e yükseldi.

DİNÇEL, REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI AMA…

Kocaelispor'un 2020-21 2. Lig'de 19 takımlı Beyaz Grup'ta yer aldı. 13 Eylül 2020 tarihinde yapılan seçimli genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Üzülmez 3 yıllığına tekrar başkanlığa seçildi. Oluşan 16 kişilik yönetim kurulunda 11 yeni isim yer aldı. Sezona bir sezon önce takımı 3. Lig'den 2. Lig'e çıkaran Selahaddin Dinçel ile başlandı. İlk 2 haftada Manisa FK'ya karşı alınan 6-1'lik yenilgi sonrası Dinçel görevinden istifa etti. Dinçel'in ardından boşalan teknik direktörlük görevine 30 Eylül 2020 tarihinde Erhan Altın getirildi. Eylül ayında Üzülmez'in tekrar başkanlığa seçildiği kongreden 3 ay sonra sağlık sorunları nedeniyle Üzülmez görevini başkan vekili Engin Koyun'a devretti. Play-off'un çeyrek finalinde Ankara Demirspor ile oynanan maç sonucunda 1-1 ve 3-0’lık sonuçlarla yarı finale yükseldi, Play-off'un yarı finalinde Hekimoğlu Trabzon ile oynanan maç sonucunda 0-0 ve 2-2’lik sonuçlarla finale yükseldi.

ENGİN KOYUN DÖNEMİ

Üzülmez'in başkanlığı bırakarak Koyun'un başkanvekili olarak atamasından bir süre sonra teknik direktör Erhan Altın görevinden istifa etti. Altın'ın teknik direktör olarak çıktığı 14 lig maçında 8 galibiyet 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden takım, ligin ilk yarısının tamamlandığı 19 hafta sonunda 32 puanla 6. sırada yer alıyordu. Türkiye Kupası'nda ise 3. Turda Ankaragücü'nü 2-1, 4. Turda Keçiörengücü'nü uzatmada 2-1 yenerek 5. Tura çıktı. 5. Turda ise Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY DÖNEMİ…

Altın'ın ardından Mustafa Reşit Akçay teknik direktörlük görevine getirildi. Engin Koyun, geçici olarak göreve gelmesinin ardından tek aday olarak girdiği 2021 yılı Mart ayında yapılan genel kurulda başkanlığa seçildi. 2020-21 sezonunu 3. tamamlayan Kocaeli ekibi play-off oynamaya hak kazandı. Play-off'un çeyrek finalinde Ankara Demirspor ile oynanan maç sonucunda 1-1 ve 3-0’lık sonuçlarla yarı finale yükseldi, Play-off'un yarı finalinde Hekimoğlu Trabzon ile oynanan maç sonucunda 0-0 ve 2-2’lik sonuçlarla finale yükseldi.

SAKARYA’YI DARMADAĞIN ETTİK: 4-0

Kocaelispor final maçını 28 Mayıs Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Sakaryaspor'a karşı oynadı. Maçın 2. dakikasında Musa Nizam Kocaelispor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti, 38. dakikasında Benhur Keser Kocaelispor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti, 41. dakikasında Murat Cem Akpınar Kocaelispor'u 3-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlandıktan sonra ikinci yarının 88. dakikasında Bahattin Köse'nin vuruşu ile maça 4-0'a getirdi ve Kocaelispor 11 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükseldi.

İLK YILINDA YİNE KÜME DÜŞTÜ

Kocaelispor 2021-22 sezonuna 8'i yabancı olmak üzere 18 yeni transferle Mustafa Reşit Akçay yönetiminde lige başladı. 19 takımla oynanan ligde ilk yarıda oynadığı 18 maç sonucunda 7 galibiyet 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı ve 24 puanla 11. sırada yer aldı. İkinci devrenin başlaması ile birlikte alınan 3 mağlubiyet sonrasında teknik direktör Mustafa Reşit Akçay görevinden istifa etti. Bu istifanın ardından teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Ligin 22. haftasında göreve gelen Altıparmak’ın, 29. haftada deplasmanda oynanan Bursaspor maçının 2-1 kaybedilmesinin ardından görevine son verildi.

FIRAT GÜL DÖNEMİ HEP HAREKETLİ GEÇTİ

Bu gelişmenin ardından teknik direktörlük görevine Fırat Gül getirildi. Fırat Gül'ün takımın başında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ligin bitimine 1 hafta kala Eyüpspor deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrasında 1. Lig'de geçirdiği 1 sezonun ardından Kocaelispor 2. Lig'e düştü. Kocaelispor 2022-23 2. Lig sezonunda 20 takımın yer aldığı Kırmızı Grup'ta yer aldı. Takım bir sezon önce takımın başına getirilen Fırat Gül ile sezona başladı. Sezonun ilk maçına Kocaeli Stadyumu'ndaki zemin çalışmalarının devam etmesi dolayısıyla Kırklarelispor'u Derince Stadyumu'nda ağırladı. Önceki sezonun son haftalarından beri görevde olan teknik direktör Fırat Gül ile sezon boyu yoluna devam eden Kocaelispor, ligin 37.haftasında evinde oynadığı Kastamonuspor 1966 karşılaşmasında rakibini 2-1 mağlup ederek sezonun bitimine 1 maç kala 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Takım; ligde 25 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 84 puanla şampiyon oldu. Kocaelispor'un en golcü futbolcusu Samed Ali Kaya, Kastamonuspor 1966'dan Ergin Keleş ve Bucaspor 1928'den Erhan Çelenk ile eşit sayıda gol atarak, 15 golle, 2.Lig Kırmızı Grup'ta gol kralı oldu.

DERBİ VE REKABETLER: KOCAELİSPOR-SAKARYASPOR REKABETİ

Kocaelispor, komşu şehrinin lokomotif takımı olan Sakaryaspor ile bölgesel olarak ciddi rekabet halindedir. Bu iki takım arasında yapılan maçlar, iki kulüp içinde en önemli maç özelliğini taşımaktadır.

AVRUPA KUPALARI

Kocaelispor bugüne dek UEFA tarafından düzenlenen Avrupa Kupalarında Türkiye'yi en çok temsil eden takımların başında gelmektedir. Kocaelispor bugüne dek eski adıyla UEFA Kupası'nda 4, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 4 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 10 maç olmak üzere toplam 18 maç yapmıştır. Bu maçlarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alıp 8 kez mağlup olmuştur. Bu maçlarda 15 gol atarken 23 gol yemiştir.

KOCAELİSPOR’UN KÜNYESİ:

Tam adı: Kocaelispor Kulübü

Takma ad: Körfez

Renkler : Yeşil-Siyah

Kuruluş: 24 Nisan 1966 (58 yıl önce)

Stadyum: Kocaeli Stadyumu

Kapasite: 34.829

Başkan: Recep Durul

Teknik direktör: Ertuğrul Sağlam

Lig: 1. Lig, 2023-24: 1. Lig, 6. (play-off ile yükselebilir)

Resmi site: www.kocaelispor.com.tr...

Kocaeelispor’un Lig mücadeleleri:

Süper Lig: 20 sezon

1980-1988, 1992-2003, 2008-2009

1. Lig: 26 sezon

1966-1980, 1988-1992, 2003-2008, 2009-2010, 2021-2022, 2023-24

2. Lig: 4 sezon

2010-2012, 2020-2021, 2022-2023

3. Lig: 6 sezon

2012-2014, 2016-2020

Bölgesel Amatör Lig: 2 sezon

2014-2016

Başarıları:

Türkiye Kupası

Şampiyonluk (2): 1996-97, 2001-02

1. Lig

Şampiyonluk (3): 1979-80, 1991-92, 2007-08

2. Lig

Şampiyonluk (1): 2022-23

Play-off şampiyonluğu (1): 2020-21

3. Lig

Şampiyonluk (1): 2019-20

Bölgesel Amatör Lig

Şampiyonluk (1): 2015-16

Hodri Meydan 1989’un tarihçesi

1989 yılında kurulan Hodri Meydan adlı taraftar grubu, futbol maçlarını ağırlıklı olarak maraton tribünde izler. 1989 öncesi Çılgınlar adıyla var olan tribün, 1989'da Bartın deplasmanına gidilirken o zamanlar Uğur Dündar'ın yaptığı Hodri Meydan programından esinlenerek bu ad konulmuştur. N Spor Merkezi

HODRİ MEYDAN-UĞUR DÜNDAR

Uğur Dündar'ın yaptığı Hodri Meydan programından esinlenilerek bu ad konulmuştur.