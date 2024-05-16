49 YILDIR, KOCAELİSPOR NEREDEYSE BİZ HEP ORADAYDIK

ARŞİVİMİZ KOCAELİSPOR’UN DA EN DEĞERLİ HAZİNESİ KONUMUNDA…

Arşivimiz, adeta Kocaelispor’un arşivi gibi. Bunca yıldır hep yanında olduğumuz Körfezimizle acı tatlı binlerce anı yaşadık. Üzüntüleriyle kahrolduk, sevinçleriyle mutlu olduk. Kavgalarında bizler de darbeler aldık. Gazi olduk. Depremden hemen sonra lige katılan Kocaelispor tarihe geçerken, İsmetpaşa hepimizin terapi merkezi haline geldi.

TEK TANIK HAKAN YAĞCIOĞLU’NUN KALEMİNDEN, HİÇBİR YERDE OKUYAMAYACAĞINIZ ANILAR…

Kocaelispor’un son 37 yılına kesintisiz tanık olan tek gazeteci Hakan Yağcıoğlu, aynı sene (1966), aynı yerde (Baç) doğduğu kulübüyle bugünlere kadar geldi. Yağcıoğlu, kulübüyle ilgili yaşadığı tanıklıklarını kaleme aldı. Hiçbir yerde bulamayacağınız bu anılar zaman zaman güldürüyor, zaman zaman kızdırıyor, zaman zaman da ağlatıyor. İşte Kocaeli farkıyla, Kocaelispor’un en uzun süreli takipçisi Spor Müdürümüz Hakan Yağcıoğlu’nun güzel üslubuyla heyecanla okuyacağınız anılar demeti…

Kocaelispor’da 50 yıldır süren tartışma: Kuruluşumuz 1965 mi, 1966 mı?

Kuruluşmuz 1965… Profesyonel oluşumuz 1966… (Kaynak: Nasut Kayalı)

1965… Kocaelispor’un kuruluş yılı… 1966… Kocaelispor’un profesyonel oluş tarihi… İsteyen ilkini, isteyen ikincisini kullanıyor… Benim ikincisi işime geliyor… Çünkü hem 1966… Hem de Baç doğumluyum… Yani Kocaelispor ile adeta ikizim… Ruh ikizi…

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Bu ruhta isyan var… Bu ruhta kabullenmeme var… Bu ruhta İstanbul’a başkaldırı var… Çünkü İstanbul’un hemen yanı başında olup… Onu en iyi tanıyıp… Birçok Anadolu kentinden çok daha arka plana itilmişliğe isyan var… İstanbul’un kıytırık iki semti Kasımpaşa ve Başakşehir Süper Lig’de oynarken, onlardan tam 5 lig aşağıda sürünmenin başkaldırısı var…

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Bunun için kendimizi yıllardır Kocaelispor ile ruh ikizi kabullenmişiz… Bunun içindir ki, bu isyan duygusuyla Kocaelisporumuz, 80’lerde olduğu gibi 90’larda da, 2000’lerde de, 2010’larda da Galatasaray’ına, Beşiktaş’ına, Fenerbahçe’sine 3-5 atarken, İstanbulluların dizlerini tir tir titretiyordu… Avrupa’yı bile dize getiriyordu… Arsenal’i 4-1 yendiğimiz maç, yıllarca konuşuldu… Hatta ajanslar maçı ters yazdı, bizim kazandığımıza inanamayarak… Bu takım iki kez Türkiye Kupası kazandı… Hem de havalı Fenerbahçe 29 yıl bu kupayı kazanmayı beklerken...

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TFF tribünleri doldurmaya çabalıyor… Fener, Beşiktaş, Galatasaray boş tribünlere oynuyor… Kocaelispor amatör kümede ve 13 bin kişiyi tribüne çekebiliyor… Neden?.. Çünkü, Kocaelispor’un bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan TFF, iflas etmiştir… Kocaelispor TFF’yi yönetse, Demirören’in yerine bizden biri başa geçse, Türk futbolu çağ atlar, devrim yapar… Tribünlerin doldurmanın formülü Kocaelispor ve yönetimindedir…

“Kocaelispor’dan artık bir şey olmaz” diyen Nevzat Doğan’ın da, ‘pes’ edip maça gelmesi, ilginç bir mesajdır… Bunu zaman yargılayacaktır…

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Çünkü her zaman söylerim… Bugün yaptıklarınız bir gün mutlaka bu kentte yargılanır… Karşılıksız kalmaz… Hak yerini bulur… Tüyü bitmemiş yetimin paralarının har vurup harman savrulduğu Kocaelispor’un eski yıllarına inat, şimdi tertemiz görünümde, pırıl pırıl bir Kocaelispor sahnededir ve işte insanlar, artık sokağa dönen bu takımını kucaklamaktadır…

Bunu da kimsenin kirletmeye hakkı yoktur… Yönetimler bu dirayeti göstermektedir…

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Başka Kocaelispor yok… Artık günlerden her gün Kocaelispor’dur… Sokaklara dönen Kocaelispor’u ailelerin nasıl kucakladığını ve çatı altına girdiğini bir kez daha görün… Yüzleri Yeşil Siyah boyalı bu çocuklar, yarınların Kocaeli kentini kuracaklardır… Ne mutlu ana babalara ki, o çocukları, bu kent sevgisiyle ve onun sembolünün mutluluğuyla yetiştiriyorlar…

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Yaşadığın kent ne kadar güzel ya da çirkin olursa olsun… Neresi olursa olsun… Yaşadığın kenti sevmiyorsan, artık o kent dünyanın en güzel yeri değildir… Kocaeli kenti bana göre dünyanın en güzel kentidir… Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyen kuşlar ve kuş beyinliler, bu kenti hemen terk edebilirler… Arkalarından bir kova su benden bedava… Bir daha geri gelmemek şartıyla… Unutmayın bu kent deprem öncesi 1 milyondu… Depremden sonra ‘100 bin kişi bile kalmaz’ dediler… Şu anda 2 milyonu geçiyor… Kuş beyinlilere duyurulur… Ve yeniden ayaklanan sokaklar, Kocaelispor ile başlattığı başkaldırıyı sezon sonuna kadar, hatta önümüzdeki yıllarda da sürdüreceklerdir…

Yeşil Siyah bir aşk hikâyesi: Nezih Gündem…

Yağmurlu bir gündü… Diye başlayasım var… Ama değildi… Kabak gibi bir güneş vardı… Cılız bacaklarımın üzerinde zor duruyordum… İzmit Eski Stat’taydık… Betondan bir zemin… Toz-toprak bile yanıyordu… Parçalı forma, bildiğimiz yün kazaktı, en kaşmir cinsinden… Ağustos ortasında giydim o yeşil siyah yün kazağı, ama çok sevdim… Bir daha da çıkarmadım… İlk giydiğimde Ağustos 1973’tü…

Son giydiğimde Temmuz 2022… Yeşil Siyah Aşk Hikâyesi işte böyle başladı… Şimdi yazmanın da tam sırası…

“BU TOP CEZA ALANI ÜZERİNDEN, YERE DEĞMEDEN KARŞIYA GEÇECEK”…

Büyüklerimin korkutaarak anlattığı şu Sırat Köprüsü sınavında mıydım, yoksa statta mı ?.. Bilemedim… O derece kalbim atıyor ve her bir yerim kıpkırmızı kesilmişti, yanıyordum… Anneannemin anlatarak beni korkuttuğu yeryüzündeki cehennem ateşi bu olmalı… Nezih Gündem hocam, önüme bir top koydu… Bu top ceza alanın üzerinden aşacaktı… Aşamazsa, futbol hayatım başlamadan bitecekti… Talimatı verdi… Çevremdeki 20 arkadaşım, adeta Camp Nou’daki 50 bin kişi gibi büyüdü, üzerime üzerime geliyordu… O korku ve utanmaktan korkmanın verdiği mahcubiyetle öyle bir aşırdım ki topu, sol ayağım (My Left Foot filmiyle alakası yoktur) sanki başka bir insan olmuştu. O gün bu gün, kaleden kaleye gol atabiliyorum…

Yani 1973’te, çevremdekiler, dev gibi boyuma bakıp, cılız bacaklarıma aldırmadan, topa vuramazsam alay edecekler diye canavarca hislerle vurduğum top, bırakın ceza alanını, stadı geçip, E-5’e kadar gitti (Şimdiki o duvar o zaman yoktu)… İşte o meşhur sol ayak, usta işi bir raket oldu… Benim Kocaelispor ve futbol maceram işte böyle başladı… Korkuyla… Endişeyle… Alay edilecek kaygısıyla… Ama ille de Yeşil Siyah bir aşkla… Nurlar inde yat Nezih Gündem hocam !..

Ertuğrul Sağlam ile 30 yıllık Kocaelispor hatırası: “Ağabey beni Kocaelispor’a aldırsana !..”

1992 senesi. Samsunspor ile Kocaelispor şampiyonluk için çarpışıyor. Ben de Karadeniz takımlarını yerinde incelemek için yollara koyuldum. Rizespor, Giresunspor, Akçaabat, Orduspor, Ünyespor derken Samsunspor’a geldim. Samsunspor’un eski 19 Mayıs Stadı’nın hemen yanındaki tesislerde Kırmızı-Beyazlı takımın idmanını izliyorum. O zamanlar 1.Lig şimdiki süper Lig, 2.Lig ise şimdiki 1.lig yerinde bulunuyor. Samsunspor ile biz 2.lig’de (Şimdiki 1.lig) de şampiyonluğa oynamaya hazırlanıyoruz.

Sefa diye Samsunlu yerel gazeteci arkadaşım var. Aynı zamanda ikimiz de Fotospor muhabiriyiz. Beraber idmanı izliyoruz. İri yarı sapsarı bir çocuk koşularını sürdürürken, yanımıza geliyor. ‘Sefa ağabey nasılsın?’ diyor. O da iyiyim diye yanıtlıyor ve beni tanıştırıyor. “Bak Kocaelili arkadaşım ziyarete geldi. Hakan yağcıoğlu”…

O cin gibi çocuk hemen bana isteğini aktarıyor:

“Ağabey beni Kocaelispor’a aldırsana”…

Bakıyorum hayli ciddi…

“Tamam” diyorum, “Söylerim”…

İzmit’e dönüyoruz… O zamanki efsane başkanımız İsmet Kaya’ya konuyu açıyorum. İsmet Kaya “Hakan şu an alamayız. Yaşar Atıntaş ile Ziya Doğan’a 200’er milyon lira verdik. Bu çocuk ne istiyor?”

“Vallahi başkanım galiba 40 milyon lira dedi…” diyorum…

Kaya “Alamayız” diyor…

Sonra o çocuk büyüyor, 2 yıl sonra Beşiktaş forması giyiyor…

6 milyara imza atıyor…

Kim mi?..

Şimdi Kocaelispor’da teknik direktörlükteki 2.dönemini yaşayan Ertuğrul Sağlam…

"Senin Sakarya takıntın nedir?" diyenlere: “Ben o günü hiç unutmadım…”

Tarih 29 Şubat 2004… Yer Adapazarı Atatürk Stadı… Olaylar maç içerisinde başlamıştı. Ben basın tribünündeydim ve bir şeylerin olacağını hissettim… Bize de basın tribününde sırtımıza dizlriyle vuran Sakarya spor müdürlüğü görevlileri vardı… Sahada ise Ahretlik merhum Ahmet Akay ağabeyim vardı. Sırf onu korumak için koşarak sahaya indim. Bütün gazeteciler orta sahada toplanmıştı. Sakaryalı ve Kocaelili gazeteciler ile ulusal basın mensupları orta sahada, polis kalkanında korunuyordu. Ancak bizim gazetecilik aşkıyla tanınan, son derece güçlü ve korkusuz, tansiyon hastası Ahmet Akay ağabeyim, orta sahadan kopmuş, Sakarya tribünlerine doğru, koskoca sahada tek başına ilerliyor ve olayları çekmek için fotoğraf makinesiyle görevini yapıyordu. Bir tek ben vardım yanında, ben de onu alıp, orta sahaya geri getirmek için gittim… Benim kaval kemiğime 4-5 taş geldi… Taş dediysem, bildiğiniz lavaboları söküp, sivri uçlarıyla bize fırlatıyorlar… Tam bir vandallıktı… Elimle de Ahmet ağabeyi korumaya çalışıyordum, nasıl olduysa elimin arasında kafasına bir lavabonun kenar köşesi geldi… Bir anda kan fışkırdı. Benim de kafama lavabo parçası gelmişti. Ben, Ahmet ağabeyin gözü çıktı zannettim… Sonra onu hızla çekip, orta sahaya sürükleye sürükleye götürdüm… Elindeki makineyi bırakmıyordu. Ben böyle bir güç görmedim. Makineye yapışmış, yüzü gözü, önlüğü kan içinde kalmıştı… Bu vahşi saldırı sonrasında yaralanan Ahmet Akay ağabeyimle eski başkan Cenap Yener ve Sakaryalı spor yazarı Oğuz Dizer, beraber müdahale etmiştik… Bir gün sonra zamanın Sakarya Valisi beni aradı. Cep telefonu falan yok o zaman. Ahmet ağabey de bize dışarıdan fahri gazeteci olarak çalışıyor. Aslında Gül Mobilya’da ustamızdı… Vali arayınca, ben Ahmet ağabeyi aradım…

Verdiği tek bir yanıt vardı…

“...Vali’yi…”

Haklıydı… Bizi orada koruyamayan vali özür dilemek için bizzat arıyordu…

Ancak ne o zaman, ne de sonra, Ahmet ağabeyi yaralayanlar bulunamadı…

Ahmet ağabey ise bu saldırganların hiç birine hakkını helal etmedi…

Şimdi bir Sakaryalı okur, Medyabar Gazetesi’nde “Hakan Yağcıoğlu senin Sakarya takıntın nedir?” diye yazmış…

Rahmetli, 40 yıl felç yaşayıp, konuşamadan ölen Annem’in nüfus kağıdı:

Mahallesi Şeker Mahallesi, İlçesi Adapazarı, ili Kocaeli şeklindedir…

Çünkü 1954’e kadar Adapazarı Kocaeli’nin ilçesiydi…

Sizce ben bu olaydan sonra, tüm Sakaryalıları vandal olarak değerlendirir miyim?...

Kesinlikle hayır…

Şenol Güneş’in iki farklı yüzü

Yıl 1999… Depreme 2 ay var… Haziran… Sıcak mı sıcak… Mustafa Denizli hocayla, evinde ilk röportaj yapacak bir gazeteci olarak ekibimizle hazırlandık… Etiler Akmerkez’e gittik… Rahmetli lastikçi Semih Gürkan da (Ufuk Öğütveren hocanın bacanağıydı) bizimle… Mustafa hoca, mağazada yok (Akmerkez’de elektronik eşya dükkânı vardır)… Cebimi arıyor ve “Hakan, 10 dakikaya oradayım” diyor… Merkezin meydanındaki meşhur kafede bekleyeceğiz…

O da nesi… Güvenç Kurtar’ı göndermek için Sirmen tarafından getirilen, Saftig zamanında Kocaelispor’a gelen ve benim Türkiye’ye ilk kez tanıştırdığım İhsaniyeli Hikmet Karaman Akmerkez’in merkezindeki açık cafede… Uzaktan sesleniyor, “Hakan müdürüm buradayız, gel çay ısmarlayalım”…

5 yıl önce, 1994’te Kordsa’daki idmanda, zamanın Kocaelispor teknik direktörü Reinhardt Saftig bana ağır küfürle saldırdığında, yine beni koruyan aynı Hikmet Karaman’dı… Saffet, Mirko, Ömeroviç, Osman bu galiz küfürleri ağızları açık izlemişlerdi… Alman Saftig’in, kendisiyle ilgili yazdığım yazı ağrına gitmiş… Demokrasi anlayışı bu kadar kıt bir adammış… Ya da burayı Muz Cumhuriyeti sanmış… Sabah… Fotomaç… Gazetemiz bu saldırıyı ağır şekilde kınamış, Gazeteciler Cemiyeti sesini bile çıkarmamıştı… Galatasaray’a giden Saftig, oradan da ‘Kovulmuştu’… Hikmet hoca ile o olaydan sonra ilk kez yeniden Ak Merkez’de karşılaşıyorduk…

Kafede Hikmet hocanın yanına gittim, misafiri vardı… Kim mi ?.. Şenol Güneş… Boluspor’dan istifa etmiş ve boştaydı… Hikmet Karaman “Şenol hoca bak bu Hakan Yağcıoğlu… Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü… İzmit’in en eski spor yazarı… Beni Türkiye’ye ilk o tanıttı…” Şenol hoca ayağa kalkıyor, kibarca önünü ilikliyor ve elimi sıkıyor “Memnun oldum” diyordu… Halbuki o futbolcuyken, Kocaelispor’un, komşu Sakarya ile kanlı bıçaklı olma pahasına Süper Lig’e ittiği (O zamanki

adıyla 1.Lig) Trabzonspor’da kaleci, kaptan ve tam bir efsaneydi, benim çocukluk kahramanımdı…

Çok heyecanlanmış ve hatta biraz utanmıştım… Saygıyla yanlarına oturdum…

Aradan… 4 yıl geçmişti… Şenol Güneş büyümüş, Güney Kore’de Milli takımı dünya üçüncüsü yapmıştı… Sene 2002’nin sonları… Kupayı ikinci kez kazanmış olan Kocaelispor, Süper Lig’de, yeni sezon (2002-2003) öncesi can çekişiyordu… Hikmet Karaman ile yola devam kararı alınmıştı… Ama takım 8’de sıfır çekmiş ve Göztepe’ye içeride 3-1 yenilen ekipte Karaman, taraftarın da zorlamasıyla istifa etmişti… Adaylar arasında Şenol Güneş’in ismi ilk sıradaydı… Hocanın cebimi bulup hemen aradım…

Aramızda şu diyalog geçti:

“Hocam, ben gazeteci Hakan Yağcıoğlu, hani Akmerkez’de Hikmet hocayla beraberken tanışmıştık…”

“He, he, tamam, n’ooldu ?..”

(Yani, kısa kes demek istiyor haşmet meapları)…

Şaşırıyor ve kızarıp, bozarıyorum… Sinirleniyorum… Düşünsenize, çocukken izlediğiniz, saygı duyduğunuz, sizinle tanışırken önünü iliklemesiyle mahcup olduğunuz adam, sadece 4 sene sonra benimle böyle alelade biriymişim gibi konuşuyordu…

Sabırla sorumu yönelttim:

“Hocam adınız Kocaelispor için geçiyor…”

Yine aynı kibir ve şımarıklıkla yanıt veriyor:

“Yaa, nereden çıkarıyorsun Kocaelispor’u… Benim ne işim var Kocaelispor’da ?..” diyor…

Buz kesiliyorum ve iyi günler dileyerek kapatıyorum telefonu…

Bunu tam 20 yıl boyunca çevremdeki herkese anlattım ve ilk kez de burada detaylı yazıyorum…

Bu kadar kendini beğenmiş, inatçı ve ‘eğitmem!’ bir adamı, tam 20 yıl sonra (10+10) yeniden Süper Lig’e çıkacak olan Kocaelispor’a sondaj yapıp, gelmesi halinde (Ki Trabzon lobisi kentte hayli güçlü), Kocaelispor artık büyük kulüp olamaz… Her zaman söylerim ve yazarım… Kocaelispor’un hafızası yok…

Geçmişinin tartışıldığı bir ortam yok… Ben birkaç ilave yayın ya da kitap çıkarırsam ne ala… Yoksa tarihini belgelerle bilen de yok… Yaşayan efsane tarih Nasut amca da ahrete gidince, bir tek onun kitabı kaldı Kocaelispor’un hafızasında… Bu konuda Tahir başkan, Fatma hanım ya da imkânı

olan kim varsa, hemen bir çalışma başlatmalı… Ben buradayım efendim…

HAKAN AĞABEY BANA “ZENCİ” DİYE YAZMA LÜTFEN !..

Merhum Moşe… Tam bir beyefendiydi… D.T.: 18.12.1965… (Johannesburg)… Ö.T.: 21.04.2015… (Johannesburg)… Kanserden yitirdiğimizde, çok çok üzülmüştük… Kocaelispor’da, İbriç gibi, 90’larda da iz bırakmış bir isimdi… Hem de ne iz… Kalın bir çizgi… Tüm Türkiye ona saygı duymuştu…

Yanımda yetişen 3’ncü muhabirim olan Beytullah Bekibik (İki dönem Spor müdürlüğü de yaptı), bir sabah sanayideki servisimizde Moşe ile ilgili bir şeyler söyledi… Çat pat İngilizcemiz var elbette… O zaman lokal telefonlar dışında hiç bir iletişim aracı yok… Moşe bizi aradı… Telaşlandım ve Güney Afrika’nın İngilizce konuştuğunu o an düşünemedim… Güney Afrika’lı John Leshiba Mosheau (Moşe) ile telefonda çat pat Türkçe ile konuşmaya çabalıyorum… Beytullah da kıs kıs gülüyor… Çektiğim işkencenin keyfini çıkarıyordu…

Moşe’ye soruyorum?:

“İzmit nasıl olmak, yemek nasıl, simit bilmek sen” gibi saçma sapan yarım yamalak sözcükler sarf ediyorum… Karşımdaki adam gibi adam Moşe: “Hakan aaabi, ne istiyorsun düzgün söyle” demez mi

bana ‘ Öz Paşalı’ ağzıyla… Moşe meğerse çoktan Türkçe’yi yalayıp yutmuş, neredeyse bizden daha iyi konuşuyor… Sonra aralıksız devam ediyor:

“Ağabey lütfen bize zenci diye yazmayın… Bu çok ağır bir kelimedir… Negro gibi ırkçı bir

ifadedir… Zenci sözcüğü, zincirli köleler için kullanılır… Renk vermeniz şartsa, siyahi deyin bari… Ama en güzeli, renk yazmadan ülke yazın, Güney Afrika’lı yazın yeter…”

O gün rahmetliye verdiğim sözü bugüne kadar hep tuttum… Irkçılıktan nefret eden ben, yıllar sonra böyle bir ders almıştım…

Futbolcuların kimileri (Papaz olanlar), tesislerde birbiriyle şakalaşırken cinsel yollu ‘Kaç lan, Moşe dayı geliyor’ veya ‘Yalancıyı Moşe dayı yemeğe çıkarsın mı?’ diye aşağılık espriler bile yapıyordu…

İğrenç ve seviyesizdi… Moşe ise kulağına gelen bu sözlere sadece gülüyordu… Kibarca ve kibirsizce… Hatta bu yaptıklarını iyi bir espri sananlara için için acıyıp, gülümseyerek… Takım içerisinde her zaman gruplar oluşurdu ve bu gelenek maalesef ülkemizde hâlâ sürüyor… Bundan nasibini alanlardan biri de Moşe’ydi… Moşe, son derece entelektüel ve karakterli bir adamdı… Ancak adı, bilerek ve isteyerek, yönetimin ve teknik adamların soyunma odasındaki ispiyoncusuna çıkmıştı…

(Daha önce, Mirko için de aynı şeyler söylenmişti… Onu bilemem ama, İzmit’teki dövizcisinden tanıyorum)…

Moşe’yle bunu yıllar sonra kendisiyle baş başa kalınca konuşmuştum çardakta ve kahkahalarla gülmüştük… Moşe’nin adı bir de aşk öyküsüne karışmıştı. Evet, İzmit’te çok güzel bir kıza aşıktı. Saygımdan ötürü ismini vermiyorum, ama iyi tanıyorum bu kızımı… Sonuçta genç adam, şakır şakır Türkçe konuşuyor ve tabii ki aşık da olacak… İzmitli kızımız da ona aşıktı… Öyle böyle değil… Sırılsıklam… Ara sıra halen sohbet ettiğim bir kardeşimdir… Ancak buna bile saygı duymadılar ve olayı çirkin boyutlara taşıdılar… Bunu bizzat futbolcular yaptı… Kocaelispor’a boşuna ‘Ah’lı kulüp demiyorlar… Sebepleri var…

Neyse Moşe ile ilgili bu özel şeyleri de anı olarak aktarayım istedim…