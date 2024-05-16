TMMOB’den Büyükşehir’in otopark projesine itiraz!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Kocaeli İl Temsilciliği geçtiğimiz ay toplanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile onaylanan katlı mekanik otopark projesine itiraz etti. Depreme dayanıklı olmaması sebep gösterilerek yıkılan Kocaeli Vergi Dairesi’nin yerine katlı mekanik otopark yapılması kararı Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinden geçmişti ancak Şehir Plancıları Odası Kocaeli İl Temsilciliği bir basın açıklaması gerçekleştirerek imar arazisi üzerinde tarihi Sörler Okulu’nun da bulunmasını da gerekçe gösterip yakın zamanda ihaleye çıkması beklenen otoparka itiraz etti.

HALKIN BEĞENİSİNİ KAZANMIŞ PROJELERİN BENZERİ YAPILMALI

TMMOB Şehir Plancıları Odası Kocaeli İl Temsilciliği’nin yaptığı açıkla ise şu şekilde,

“Yapılmak istenen bu projenin Büyükşehir Belediyesince kent merkezinde yürütülen yayalaştırma ağırlıklı projeler ve kamusal alan üretmeye yönelik alınan ve bu doğrultuda da belediyenin elindeki, özel mülkiyete konu edilmesi halinde gelir getirici olacak alanların bu değeri kaybetmek pahasına da olsa kamusal alan olarak düzenlenerek kent ve kent yaşamına katılmasına yönelik alınan kararlar ile çelişmekte, 1980’li yıllarda alınan karar doğrultusunda yapılan yapının yıkılması ile eski görünümüne sahip olan yapı ve parselinde, Kocaeli – İzmit Kültür Tepesi’nde Atatürk Redif ve Etnografya Müzesi, Kocaeli Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, İmaret Cami ve Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi çevresinde yapılmış olan rekreasyon düzenlemeleri ile kamu kullanımına açılmış ve halkın beğenisini kazanmış projelerin bir benzerinin uygulanması daha doğru olur.

DÜNYADAKİ DÖRT BÜYÜK KENTTEN BİRİ NİCOMEDİA

Geçmişi bir dönem bir imparatorluğun başkentliğini yapmış, dünyadaki önemli dört büyük kentten biri olan Nicomedia ve Osmanlı Devleti izlerini taşıyan kentimizdeki yoğun yapılaşmış alanların içerisinde kaybolmuş tescilli yapıların ilişkilendirilerek ortaya çıkarılması için de bir şans olan bu alanın Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi tarafından planlanan ve Orhan Cami’den SEKA’ya kadar uzanacak şekilde planlanan tarih koridoru projesinin de hayata konmasına destek olması gerek” şeklinde açıklamalar yapıldı.

YEREL YÖNETİMLER ODALAR İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALI

Bir koruma alanı (2. Derece doğal sit alanı) olan Acısu Parkı ve bahse konu yapı ile bütünleşecek yaya ağırlıklı bir alan yaratılması ile birlikte yine Büyükşehir Belediyesince yürütülen Dirençli Şehir Kocaeli kapsamında kent merkezinde olası bir afete karşı bir kentsel açıklık da kazanılacağı gibi ana başlıklarda toparlanabilecek hususlar doğrultusunda itiraz edilmiştir. TMMOB tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar da göz önünde bulundurulduğunda, ortak bir payda olarak, kent ve kentlilerin yararına, karar verici ve uygulamacı konumundaki yerel yönetimler ile meslek alanını denetleyici konumdaki odaların birlikte çalışmasının daha doğru olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir”