16 May 2024 - 09:50- Siyaset G:

İMAMOĞLU, CHP DERİNCE İLÇE ÖRGÜTÜ'NÜ KUTLADI!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Derince Belediyesi'nde seçimlerin kazanılmasından dolayı CHP Derince İlçe Başkanı Çağatay Taşkın Yamen'e mektup göndererek kutladı.

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İMAMOĞLU, CHP DERİNCE İLÇE ÖRGÜTÜ'NÜ KUTLADI! mask
İMAMOĞLU, CHP DERİNCE İLÇE ÖRGÜTÜ'NÜ KUTLADI!
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İmamoğlu, CHP Derince İlçe Başkanı Çağatay Taşkın Yamen'e gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hep birlikte çok önemli bir başarıya imza attık. Ülkemiz ve partimiz adına kritik bir dönüm noktasını geride bıraktık. Bu başarıdaki payınız dolayısıyla bir yurttaş, bir Cumhuriyet Halk Partili olarak, sizi kutluyor, gönülden teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'de herkes için umut var demektir. Bu umudu boşa çıkarmamak, halkın partimize yönelik teveccühüne karşılık verebilmek için biz belediye başkanlarına büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Her zamankinden çok çalışacağımız, birbirimizle daha yoğun bir iletişim ve daha güçlü bir işbirliği sergileyeceğimiz bir döneme adım attık. Hep birlikte partimizin yerel yönetimlerdeki başarısını daha da büyüterek Türkiye'nin önünü açacağımız bu yeni dönemde de başarılarınızın devamını diliyorum. Dostluk ve dayanışma duygularıyla sizi bir kez daha kutluyorum. Sevgi ve saygılarımla" 
İMAMOĞLU, CHP DERİNCE İLÇE ÖRGÜTÜ'NÜ KUTLADI!

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16 May 2024 - 09:50 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Adem X - BEDEVA İ.OĞLU güzellemesi olmaz,

yakında mama,nema bekleriz haberi gibi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 10:26
01

Vatandaş - Derincenin Sertif beyden beklentisi cok yuksek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 10:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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