İMAMOĞLU, CHP DERİNCE İLÇE ÖRGÜTÜ'NÜ KUTLADI!

İmamoğlu, CHP Derince İlçe Başkanı Çağatay Taşkın Yamen'e gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hep birlikte çok önemli bir başarıya imza attık. Ülkemiz ve partimiz adına kritik bir dönüm noktasını geride bıraktık. Bu başarıdaki payınız dolayısıyla bir yurttaş, bir Cumhuriyet Halk Partili olarak, sizi kutluyor, gönülden teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'de herkes için umut var demektir. Bu umudu boşa çıkarmamak, halkın partimize yönelik teveccühüne karşılık verebilmek için biz belediye başkanlarına büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Her zamankinden çok çalışacağımız, birbirimizle daha yoğun bir iletişim ve daha güçlü bir işbirliği sergileyeceğimiz bir döneme adım attık. Hep birlikte partimizin yerel yönetimlerdeki başarısını daha da büyüterek Türkiye'nin önünü açacağımız bu yeni dönemde de başarılarınızın devamını diliyorum. Dostluk ve dayanışma duygularıyla sizi bir kez daha kutluyorum. Sevgi ve saygılarımla"