TOKİ 36 ilde taksitle konut ve işyeri satışı yapacak

Toplu Konut İdaresi Emlak Müzayede tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 36 ilde konut ve işyeri satışı yapılacağı bildirilirken satışların iki seçenekte yapılacağı açıklandı. yüzde 25 peşinat 72 ay taksit ya da yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile konut ile işyeri satışı olacak

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Emlak Yönetim olarak anılacaktır.) tarafından düzenlenecek Açık Artırma toplantılarında alınacak tekliflerin İdare tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur" ifadeleri ile yapılan son dakika açıklamasında konut ve işyeri başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler.

Basit hali ile anlatmak gerekirse 18 yaşını geçen, evi olan olmayan herkes, ikamet şartı olmadan söz konusu müzayedeye katılabilecek.

EVLER NASIL?

Satıştaki konutlara baktığımızda 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde konutların taksitle satıldığı görülürken evlerin metrekaresi şu şekilde:

1+1 = 61,10 ila 65,10 metrekare arasında.

2+1 = 74,65 ila 86,92 metrekare arasında.

3+1 = 106,63 ila 114,17 metrekare arasında.

SATIŞLAR NASIL OLACAK?

Yapılacak müzayedeye katılacaklar, evi aldıktan sonra iki seçenekle ödemeleri yapacak. Ya yüzde 15 peşinat ve kalan para 60 ay vade ile verilecek. Ya da yüzde 25 peşinat verdikten sonra kalan para 72 ay vade ile TOKİ'ye ödenecek.

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Başvuruya ilişkin detaylar ise şu şekilde:

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru yapacakların öncelikle müracaat edeceği gayrimenkulü belirlemesi ve söz konusu gayrimenkulün muhammen bedeline göre teminat yatırması gerekiyor. Teminat ile ilgili yapılan açıklamada, "Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir" denildi ve muhammen bedele göre teminat miktarı şu şekilde verildi:

- muhammen bedeli 699.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000.-(Kırkbin) TL,

- muhammen bedeli 700.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,

- muhammen bedeli 1.500.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

- muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL

Bankaya parayı yatırıp makbuzunuzu aldıktan sonra aşağıdaki linkte yer alan şartnamenin çıktısını alıp doldurup imzalamanız gerekiyor. İmzaladıktan sonra kimlik fotokopisi ile bu evrakları Emlak Müzayedeye teslim etmeniz gerekiyor.