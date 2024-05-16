Fiyasko devam ediyor

“18.05. 2024 Cumartesi günü Avni Kalkavan Stadında saat 18.30 da oynanması gereken U-17 Eleme müsabakası, 19.05.2024 Pazar günü Avni Kalkavan Stadında saat 16.30 da oynanacaktır. Aynı gün Cephanelik Stadında saat 13.00 da oynanması gereken Yeni Kandıra Spor-Yavuz spor U-13 lig müsabakası, haftalık programdan çıkartılmıştır. İleri bir tarihte oynanacaktır. Gebze Alaettin Kurt2 Stadında saat 15.30 da oynanması gereken Gebze Spor-Genç Kale spor U-11 lig müsabakası sehven yazılmış ve programdan çıkartılmıştır.

19.05.2024 Pazar günü Derince Suni Çim stadında saat 17.00’de oynanması gereken Yenidoğan Serdar Spor-Üçyoldoğu Spor 2.Küme Eleme müsabakası, aynı gün Avni Kalkavan Stadında saat 14.00 da oynanacaktır…”