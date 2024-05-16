Fiyasko devam ediyor

“18.05. 2024 Cumartesi günü Avni Kalkavan Stadında saat 18.30 da oynanması gereken U-17 Eleme müsabakası, 19.05.2024 Pazar günü Avni Kalkavan Stadında saat 16.30 da oynanacaktır. Aynı gün Cephanelik Stadında saat 13.00 da oynanması gereken Yeni Kandıra Spor-Yavuz spor U-13 lig müsabakası, haftalık programdan çıkartılmıştır. İleri bir tarihte oynanacaktır. Gebze Alaettin Kurt2 Stadında saat 15.30 da oynanması gereken Gebze Spor-Genç Kale spor U-11 lig müsabakası sehven yazılmış ve programdan çıkartılmıştır.
19.05.2024 Pazar günü Derince Suni Çim stadında saat 17.00’de oynanması gereken Yenidoğan Serdar Spor-Üçyoldoğu Spor 2.Küme Eleme müsabakası, aynı gün Avni Kalkavan Stadında saat 14.00 da oynanacaktır…”
“18.05. 2024 Cumartesi günü Avni Kalkavan Stadında saat 18.30 da oynanması gereken U-17 Eleme müsabakası, 19.05.2024 Pazar günü Avni Kalkavan Stadında saat 16.30 da oynanacaktır. Aynı gün Cephanelik Stadında saat 13.00 da oynanması gereken Yeni Kandıra Spor-Yavuz spor U-13 lig müsabakası, haftalık programdan çıkartılmıştır. İleri bir tarihte oynanacaktır. Gebze Alaettin Kurt2 Stadında saat 15.30 da oynanması gereken Gebze Spor-Genç Kale spor U-11 lig müsabakası sehven yazılmış ve programdan çıkartılmıştır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.