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EMEKEVLER VE TEPETARLA’DA İMAR UYGULAMASI ASKIDA

Kartepe Belediyesi’nin uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde ki imar çalışmaları devam ediyor. Emekevler ve Tepetarla Mahallelerinde imar uygulaması (şuyulandırma) çalışması 30 gün süreyle askıya çıktı.

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EMEKEVLER VE TEPETARLA’DA İMAR UYGULAMASI ASKIDA mask

Kartepe Belediyesi uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde parselasyon planlarının hızla tamamlanması için imar uygulamaları (Şuyulandırma) çalışmalarına devam ediyor. Emekevler ve Tepetarla Mahallelerinde muhtelif parselleri kapsayan çalışma 30 gün süreyle askıda kalacak.

PARSELASYON İŞLEMLERİ İÇİN

Emekevler ve Tepetarla Mahalleleri sınırları içerisinde muhtelif parselleri kapsayan imar uygulama bölgesinde yapılan 3194 Sayılı imar kanununun 18. Madde imar uygulaması (Şuyulandırma) işi 14 Mayıs 2024 ile 13 Haziran 2024 tarihleri arasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkarıldı.

EMEKEVLER MAHALLESİ PARSEL LİSTESİ

44 Nolu düzenleme Bölgesi sınırları içerisinde 871 ada 194, 195, 196, 197, 198, 203, 204, 205, 206, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 229, 230, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 306, 307, 308, 310, 321, 327, 328, 329, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 ve 354 nolu, 873 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ve nolu, 884 ada 1 nolu

TEPETARLA MAHALLESİ PARSEL LİSTESİ

101 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 76, 81, 82, 84, 92, 97, 98, 115, 119, 121, 124, 127, 129, 131, 133, 137, 143, 147, 151, 157, 161, 163, 165, 170, 174 ve 178 nolu, 104 ada 1, 19, 23 ve 27 nolu

# çalışma, Kartepe, 2024

16 May 2024 - 10:06 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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