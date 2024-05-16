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FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

İzmit Yemeniciler Çarşısı mevki- Yalı Hamam Sokak 1950 İzmit Halkevi Çay Bahçesi Tarih 1952 İzmit 1. Geçit mevki- Atatürk Anıtı arası parke yol. Tari...

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FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ mask
FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ
FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ
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İzmit Yemeniciler Çarşısı mevki- Yalı Hamam Sokak 1950

FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

İzmit Halkevi Çay Bahçesi Tarih 1952

FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

İzmit 1. Geçit mevki- Atatürk Anıtı arası parke yol. Tarih 1955

FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

İzmit Çocuk Parkı mevki. Tarih 1960

FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

İzmit Çocuk Parkı mevki- İzmit Lisesi Tarih 1960

FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

İzmit E-5 Karayolu. Fonda Seka Cami ve fayton-Tarih 1960

FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

E-5 Karayolu ve İzmit Sanayi Fuarı sembolü çarkı Tarih 1969

FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

İzmit Sanayi Fuarı Açılış günü folklor ekibi gösteri yapmakta. Tarih 1969

FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

İzmit- Derince hattında çalışan şehiriçi minibüsü çarşıya doğru ilerlerken, Tarih 1970

FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

İzmit Sahil Çay Bahçesi. Fonda İzmit Vapur İskelesi - Tarih 1970

FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

İzmit Eski Garajlar. Tarih 1970

FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

İzmit Perşembe Pazarı mevki-Yurt Sineması Tarih 1970

FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

İzmit Hürriyet Caddesi- Ulugazi İlkokulu mevki Tarih 1972

FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

Fethiye Caddesi kalabalığı - Tarih 1973

FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ
# Atatürk, çocuk

16 May 2024 - 10:08 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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