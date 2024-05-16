FOTOĞRAFLARLA 1950-1975 YILLARI ARASI İZMİT’TEN NOSTALJİ

İzmit Yemeniciler Çarşısı mevki- Yalı Hamam Sokak 1950
İzmit Halkevi Çay Bahçesi Tarih 1952
İzmit 1. Geçit mevki- Atatürk Anıtı arası parke yol. Tarih 1955
İzmit Çocuk Parkı mevki. Tarih 1960
İzmit Çocuk Parkı mevki- İzmit Lisesi Tarih 1960
İzmit E-5 Karayolu. Fonda Seka Cami ve fayton-Tarih 1960
E-5 Karayolu ve İzmit Sanayi Fuarı sembolü çarkı Tarih 1969
İzmit Sanayi Fuarı Açılış günü folklor ekibi gösteri yapmakta. Tarih 1969
İzmit- Derince hattında çalışan şehiriçi minibüsü çarşıya doğru ilerlerken, Tarih 1970
İzmit Sahil Çay Bahçesi. Fonda İzmit Vapur İskelesi - Tarih 1970
İzmit Eski Garajlar. Tarih 1970
İzmit Perşembe Pazarı mevki-Yurt Sineması Tarih 1970
İzmit Hürriyet Caddesi- Ulugazi İlkokulu mevki Tarih 1972
Fethiye Caddesi kalabalığı - Tarih 1973
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.