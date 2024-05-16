Suriyeli vatandaş, Kocaeli Valiliği'ni şikayet etti!

Markalardan, iş yerlerine ve kurumlara kadar her konuda şikayetlerin yazılabildiği Türkiye’nin en büyük şikayet platformlarından biri olan şikayetvar.com’a ilgi her geçen gün artıyor. Aylık ortalama 28 milyon kişinin ziyaret ettiği sitede kimi zaman ilginç şikayetler gündem oluyor. Suriye uyruklu bir vatandaşın Kocaeli Valiliğini şikayet etmesi platformda gündem olurken sosyal medyada da tartışma konusu oldu.
“SANKİ SUÇ İŞLEMİŞİM GİBİ”
İstisnai Türk vatandaşlığının sebepsiz yere iptal edildiğini ifade eden Suriye uyruklu Amani isimli vatandaş, valiliğin kendisine ‘Bize hesap soramazsın’ yanıtını verdiğini iddia etti. Söz konusu şikayette, “Suriye uyruklu birisi olarak istisnai Türk vatandaşlığına sahiptim. Türkiye'de hiçbir sorun yaşamamışken, vatandaşlığımın iptal edildiğini öğrendim. Bana haber verilmeden ve nedeni açıklanmadan gerçekleşen bu iptal kararı nedeniyle Kocaeli İzmit Valiliği'ne başvuruda bulundum. Ancak sanki suç işlemişim gibi 'Bize hesap soramazsın' yanıtıyla karşılaştım. Bu konuda yardım talep ediyorum” ifadeleri yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
N.yılmaz - ÜLKEDE BALLI KAYMAK YAŞIYORSUNUZ SEÇİMLERDE BİTDİ VARDIR HAKLI BİR SEBEBİ
Cacık Spor - Aferim, bize az bile söylemişsin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.