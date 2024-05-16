Suriyeli vatandaş, Kocaeli Valiliği'ni şikayet etti!

Markalardan, iş yerlerine ve kurumlara kadar her konuda şikayetlerin yazılabildiği Türkiye’nin en büyük şikayet platformlarından biri olan şikayetvar.com’a ilgi her geçen gün artıyor. Aylık ortalama 28 milyon kişinin ziyaret ettiği sitede kimi zaman ilginç şikayetler gündem oluyor. Suriye uyruklu bir vatandaşın Kocaeli Valiliğini şikayet etmesi platformda gündem olurken sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

“SANKİ SUÇ İŞLEMİŞİM GİBİ”

İstisnai Türk vatandaşlığının sebepsiz yere iptal edildiğini ifade eden Suriye uyruklu Amani isimli vatandaş, valiliğin kendisine ‘Bize hesap soramazsın’ yanıtını verdiğini iddia etti. Söz konusu şikayette, “Suriye uyruklu birisi olarak istisnai Türk vatandaşlığına sahiptim. Türkiye'de hiçbir sorun yaşamamışken, vatandaşlığımın iptal edildiğini öğrendim. Bana haber verilmeden ve nedeni açıklanmadan gerçekleşen bu iptal kararı nedeniyle Kocaeli İzmit Valiliği'ne başvuruda bulundum. Ancak sanki suç işlemişim gibi 'Bize hesap soramazsın' yanıtıyla karşılaştım. Bu konuda yardım talep ediyorum” ifadeleri yer aldı.