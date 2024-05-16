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CHP Kocaeli, haftalık Grup toplantısını takip etti

CHP Kocaeli, TBMM'de CHP haftalık grup toplantısını takip etti. Toplantıda meslektaşın sorunları ve yeşil pasaport gündemdeydi.

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CHP Kocaeli, haftalık Grup toplantısını takip etti
CHP Kocaeli, haftalık Grup toplantısını takip etti
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Güngör yaptığı paylaşımda,

" CHP Kocaeli İl Başkanımız Bülent Sarı ve il yönetim kurulu Üyeleri, Kadın kolları başkanı, Gençlik kolları başkanı ile birlikte TBMM'de CHP haftalık Grup toplantısını takip ettik. Genel başkanımız Sayın Özgür ÖZEL’i ziyaret ettik. Kocaeli milletvekillerimiz Sayın, Prof. Muhip KANKO, Sayın, Özgür Harun YILDIZLI ve Sayın Nail ÇİLER ‘i ziyaret ettik. Meslektaşım İzmir Mv Rifat Nalbantoğlu ve Antalya Mv. Meslektaşım Mustafa Erdem ile fikir alışverişinde bulunduk. Gene meslektaşın sorunuları ve yeşil pasaport gündemdeydi."

CHP Kocaeli, haftalık Grup toplantısını takip etti
CHP Kocaeli, haftalık Grup toplantısını takip etti
CHP Kocaeli, haftalık Grup toplantısını takip etti
CHP Kocaeli, haftalık Grup toplantısını takip etti
# chp

16 May 2024 - 10:23 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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