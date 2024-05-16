CHP Kocaeli, haftalık Grup toplantısını takip etti

Güngör yaptığı paylaşımda,
" CHP Kocaeli İl Başkanımız Bülent Sarı ve il yönetim kurulu Üyeleri, Kadın kolları başkanı, Gençlik kolları başkanı ile birlikte TBMM'de CHP haftalık Grup toplantısını takip ettik. Genel başkanımız Sayın Özgür ÖZEL’i ziyaret ettik. Kocaeli milletvekillerimiz Sayın, Prof. Muhip KANKO, Sayın, Özgür Harun YILDIZLI ve Sayın Nail ÇİLER ‘i ziyaret ettik. Meslektaşım İzmir Mv Rifat Nalbantoğlu ve Antalya Mv. Meslektaşım Mustafa Erdem ile fikir alışverişinde bulunduk. Gene meslektaşın sorunuları ve yeşil pasaport gündemdeydi."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.