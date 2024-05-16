Amiral Karamürsel İlkokulu 100.YILINI KUTLADI

Amiral Karamürsel İlkokulu’nun 100. kuruluş yıldönümü 4 Temmuz Mahallesi İlhan Çınar alanında düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programa ilgi büyük oldu. Törende konuşan Amiral Karamürsel İlkokul Müdürü Muammer Aksoy, “1923 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte açılmış olan okulumuz, bu sene 100. yaşını kutlamaktadır. Bugüne kadar okulumuzdan mezun olan tüm öğrencilerimize sağlıklı bir yaşam dileriz” dedi.

NİCE 100 YILLARA

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da yaptığı konuşmada, “İlk defa bir okulun 100. Yılını kutluyorum, çok güzel bir duygu, daha nice yüz yıllara” dedi Konuşmaların ardından, öğrencilerin halk oyunları, mehter takımı, tarih yazan çocuklar gösterisi ve Türk Sanat Müziği konseri ve okulda görev yapmış emekli olan müdürlere, öğretmenlere çiçek takdim edilerek program son buldu.

PROGRAMA İLGİ BÜYÜKTÜ

Programa Karamürsel Belediye Başkanvekili İlkay Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.