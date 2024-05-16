Dilovası’nda bahar temizliği yapılıyor

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin İlçe genelinde koordineli olarak başlatmış olduğu bahar temizliği çalışmaları kapsamında ana arterlerde tazyikli su ile yıkanmaya başladı
Yıkamanın yapıldığı cadde ve sokaklarda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından biriken çamur ve çöpleri şehir dışına taşınırken, söz konusu çalışmada Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde ilerledi.
DAHA TEMİZ BİR DİLOVASI İÇİN
Havaların ısınması ile birlikte daha Temiz bir Dilovası için start verilen çalışmaların düzenli ve programlı bir şekilde tüm ilçe genelinde devam edecektir.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DAHA FAZLA ÖNEM VERİYORUZ
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası Belediyesi olarak rutin olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarına önem veriyoruz. Gerek cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının yıkanmasına kadar hassasiyetle önemsiyoruz dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Şirintepeli - Su pahalı suyu israf etmeyin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.