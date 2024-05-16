Biz İzmit’iz Grubu 7 katlı otoparka karşı çıkıyor

Biz İzmit’iz Grubu kurucusu Hüseyin Erol, önceki gün grup üyeleriz Koruma Restorasyon Uzmanı- Yüksek Mimar Elif Çelik Arısal, Diş Hekimi Sedat Tuna Yalıncan ve Tepecik Mahallesi Muhtarı Ahmet Alkan ile birlikte Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’yi ziyaret etti.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Ziyarette son günlerde kamuoyunu meşgul eden, İzmit Acısu mevkiinde bulunan ve büyük bir kent mirası olan Taş Bina (Sörler Okulu) ile ilgili olarak, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse ile görüş alışverişinde bulundu. Biz İzmit’in Grubu “Tarihi taş binanın önüne yapılacak olan 7 katlı otoparka karşı çıkıyoruz” başlığıyla yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu.

BÜYÜK KENT MİRASI

"Son günlerde kamuoyunu meşgul eden, Acısu mevkiinde bulunan ve büyük bir kent mirası olan Taş Bina( Sörler Okulu) ile ilgili olarak, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’yi ziyaret ettik. Ziyarete, grup üyelerimiz Koruma Restorasyon Uzmanı- Yüksek Mimar Elif Çelik Arısal, Diş Hekimi Sedat Tuna Yalıncan ve Tepecik Mahallesi Muhtarı Ahmet Alkan ile birlikte gittik.

ORTAK AKIL YÖNTEMİ

Amacımız, kuruluş sebepleri arasında, kentin sorunlarının ve kamusal menfaatlerinin tartışılması, ortak akıl yöntemi ile çözüm aranması ve şehirlerin tarihi dokularının korunarak geleceğe taşınması da olan Kocaeli Kent Konseyi aracılığı ile söz konusu konuyu, kent kamuoyuna ve sorumlu olan üst makama taşımaktı.

AÇIK ALAN DÜZENLENMESİ

Bu düşünceden hareketle, 1983 yılında alınan koruma kurulu raporlarına rağmen yapılan plan tadilatları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Taş Binanın önüne yapılmak istenen otopark ile ilgili çekincelerimizi ve olumsuzlukları Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’ye aktardık. Kendisine, İzmit’te yaşayan ve kente karşı sorumluluk taşıyan bireyler olarak, yapılması istenen otopark projesine karşı olduğumuzu, söz konusu alanın, “Açık Alan Düzenlemesi” yapılarak hayata geçirilmesini ve bu yöntem ile kentte kazandırılmasını ilettik. Bizleri can kulağı ile dinleyen ve konuyu yönetim kuruluna ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a taşıyacağını ve heyetimiz ile bir randevu alarak, kendisi ile görüştüreceğini söyledi. En kısa zamanda Tahir Bey ile görüşmeyi arzuluyoruz. Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’ye ilgisi ve samimiyeti için çok teşekkür ederiz.

HAKMIZI DUYARLI OLMALI

Biz “İzmitiz” Grubu üyelerimizden ricam ise, İzmit Halkevi için gösterdiğiniz duyarlılığı bu konuda da göstermenizdir. Her zaman ki gibi sizlere güveniyor ve İzmit halkının bu haklı talebine, kent yöneticilerimizin de kulak tıkamayarak, çözüm üreteceğine yürekten inanıyorum.

NOT: Tepecik Mahallesi Muhtarımız Ahmet Alkan, yarın sabahtan itibaren mahalle halkından da imza toplamaya başlayacak. Hangi mahallede ikamet ederse etsin, bu konuda duyarlı olan tüm grup üyelerimizin Belsa Plaza- B Blok’ta bulunan Tepecik Mahalle Muhtarlığına giderek, itiraz dilekçemize imza atmasını önemle rica ediyoruz."