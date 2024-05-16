Banka ATM'lerinde bu pin kodlarına dikkat

Yayınlanan bir siber güvenlik araştırması bankaların ATM'lerinde en yaygın ve en az kullanılan şifreleri bir araya getirerek kapsamlı bir araştırma yaptı.
Yetkililer siber saldırganların son dönemde saldırılarını artırdığını ve banka müşterilerinin risk altında olduğunu söylerken, ATM şifrelerinin dikkatli bir şekilde seçilmesi gerektiğini duyurdu.
Küresel siber güvenlik danışmanı Jake Moore, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "İnsanlar halen çok yaygın bir şekilde kullanılan şifreleri ya da doğum günleri gibi çok kolay tahmin edilebilecek şifreleri seçiyor" dedi.
Araştırmada 3.4 milyon pin şifresinin incelendiği de belirtildi.
İŞTE EN ÇOK KULLANILAN DÖRT HANELİ ŞİFRELER
- 1234
- 1111
- 0000
- 1212
- 7777
- 1004
- 2000
- 4444
- 2222
- 6969
EN AZ TERCİH EDİLEN DÖRT HANELİ ŞİFRELER
- 8557
- 8438
- 9539
- 7063
- 6827
- 0859
- 6793
- 0738
- 6835
- 8093
Moore, "Siber saldırılardan korunmak için basit şifrelerden kaçının. İnsanlar çok basit şifreler tercih ediyor ve neyle karşı karşıya olduklarını saldırıya uğradıktan sonra anlıyorlar" dedi.
Hackerların deneme yaparak şifreleri kırabildiğini söyleyen Moore, "Kullanıcılar dört haneli parolaların 10.000 olası kombinasyona sahip olduğunu unutmamalıdır, bu nedenle seçtiğiniz PIN konusunda dikkatli ve stratejik olun" ifadesini kullandı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.