19 MAYIS GENÇLİK KUPASI’NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilçede bulunan okullar arasında 19 Mayıs Gençlik Kupası düzenlendi. Voleybol, basketbol, bocce ve dart braşlarında mücadelelerin sergilendiği turnuvada dereceye giren öğrenci ve okullar, ödüllerini 19 Mayıs Spor Salonu’nda düzenlenen törenle teslim aldı.

GENİŞ KATILIMLI TÖREN

Gölcük 19 Mayıs Gençlik Kupası ödül törenine; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Gençlik Spor Müdürü Hasan Ceyhan, dereceye giren okullar, öğrenciler ve veliler katıldı.

BAŞKAN SEZER SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Törende dereceye giren sporculara ödüllerini Kaymakam Gültekin ile takdim eden Başkan Sezer, “Dereceye giren ve turnuvaya katılan takım ve sporcularımızı tebrik ediyor, genç sporcularımıza üstün başarılar diliyorum” dedi.