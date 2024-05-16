TAVŞANCIL’DA SPOR

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TAVŞANCIL- 2

-Turgut ÖZEL-

TAVŞANCILDA FUTBOL

İngiliz kökenli Levantenler aracılığıyla Osmanlı coğrafyasına giren futbol; önce XIX.yüzyıl sonlarında İzmir, XX. yüzyılın başlarında da İstanbul’da kulüpleşerek kurumsallaşmaya başladı. Ancak futbolun Anadolu’ya yaygınlaşması Cumhuriyet ile birlikte olacaktır. Kulüpler Osmanlı Devleti’nde modernleşmenin yüzü oldukları gibi bu işlevlerini Cumhuriyet döneminde sürdüreceklerdir. Bu nedenle erken Cumhuriyet sürecinde ilk futbol kulüpleri, İnkılapların göreceli olarak etkili olduğu coğrafyalarda kendilerine yer bulup kurumlaşmışlardır.

Tavşancılın bir belde olarak demiryolu ve denizyolu bağlantısı ile İstanbul’a yakın olması, pek çok açıdan kültürel etkileşime ortam hazırlamıştır. Bu etkileşim sonucunda futbola ilgi 1930’lu yılların başından itibaren artmaya başlamış ve 1935 yılının başlarında da belki de Türkiye’nin ilk köy futbol kulüplerinden biri olan “Tavşancıl Gençler Birliği” spor kulübü kurulmuştur.

Tavşancıl Gençler Birliği Futbol takımı-Sağda kurucu başkan Burhaneddin Bey (Civelek)-(1898-1868)

(Turgut Özel arşivi)

Takımın antrenörlüğünü Beykozlu futbolcu Kazım Arkal yapıyordu. Ayrıca Beykoz sporun efsanevi futbolcusu ve antrenörü Kelle İbrahim Tavşancıl Gençler birliğinin oluşumunu fahri olarak desteklemiştir Tavşancıl Gençler birliğinde, takım maçları genellikle Hereke ve Gebze kulüpleriyle yapılırdı. Bazı yıllar İstanbul takımlarıyla da hazırlık maçları yapıldığı oluyordu.

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Lefter (Küçükandonyadis

. Ünlü spor yazarı İslam Cupi bir yazısında bu maçlardan birini şöyle anlatıyor. ... 1946 yılında Fenerbahçe Genç takımının Tavşancıl ’da yaptığı bir özel maçta denenen, sarışın, orta boylu, vücudu ve kayganlığı ile diri bir yunus gibi olan ve oyunda 14 gölün 10 unun atan çocuk, 20 yıl Fenerbahçe ve Türk futbolunun aşılmaz efsanesi olarak Lefter (Küçükandonyadis) ismi ile statlarda yeni bir çağın anlatılmaz fenomeni olarak dolaşacaktı”

(Milliyet gazetesi,28.08.1990, s.16)

Lefter Küçükandonyadis(1925-2012)

1954 TAVŞANCIL SPOR KULÜBÜNÜN AÇILIŞI

Tavşancıl spor kulübü amatör olarak 1954 yılında kurulmuş olup halen faaliyetlerini sürdürmektedir. Gebze bölgesindeki ilk futbol kulüplerinden birisidir. Kulüp Cemal Özel, Hayrettin Şen, Nihat Altıparmak, Sezai Özyiğit, Osman Çakır ve A. Kâmil Ünal tarafından A ve B takımları olarak kurulmuştur

M. Cemal Özel-Tavşancıl Spor Kulübünün kurucularından ve Kocaeli yelken Antrenörü

(Kocaeli Sporunda 50 Yıl-1923-1973 Albümünden)

SALİH GÜN;

1973-1989 yılları arasında Tavşancıl Spor Başkanlığını yürüttü. 1989-2002 yılları arasında üç dönem Tavşancıl Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem (2002-2007) Kocaeli Milletvekilliği görevlerinde bulundu. 1999 yılında bir ulusal ekonomi dergisinin en başarılı vali ve belediye başkanları (Anadolu’nun Süper Başkanları) listesinde yer aldı.

SALİH GÜN (1946-30 Ocak 2022)

MEHMET HİLMİ ARIKAN (1900-1943)

Tavşancıllı milli güreşçi. İzmit Güreş Monitörü, Yüzücü, Hereke Sümerbank Daire Amiri, ödüllü bağcı ve Tavşancıl Üzümcüler Kooperatifinin kurucu başkanı.

MEHMET HİLMİ ARIKAN

(Greko-Romen milli takım formasıyla)

(Turgut Özel Arşivi

TAVŞANCIL 3.LİGTE

Türkiye’de ilk kez bir belde takımı 3. Lige çıkarak adını tarihe yazdırdı. Bursa da oynanan 3.lige yükselme maçında başarılı olan Tavşancıl Spor finalde İzmir Tekeli 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek 3. Lige yükseldi.