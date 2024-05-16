TAVŞANCIL’DA EĞİTİM

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TAVŞANCIL- 2

-Turgut ÖZEL-

19 yüzyılın başlarından itibaren Tavşancıl eğitim tarihi ile ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. Tavşancıl Sıbyan mektebinin bilinen ilk muallimi Tavşancıl Karyesi, Sıbyan Muallimi Ahmet Efendi (Ö.1837). Ahmet Mithat Efendi’nin “Sayyadane-i Bir Cevelân”adlı eserinde 1889 tarihinde halk tarafında aşağı camiye bitişik olarak yapılan bir sıbyan mektebinden bahsedilmektedir. Bu bina 1970’li yılların başına kadar farklı amaçlar için kullanılmıştır.

Tavşancıl Sıbyan Mektebi binası (Turgut Özel Arşivi)

Fotoğraf Nahiye Müdürlüğü binası olarak kullanıldığı döneme aittir (1940). Bu bina 1889 yılında Tavşancıl’ın önde gelen kişilerinin yardımı ile inşa edilmiştir.1902’den itibaren “Tavşancıl İnâs mektebi iptidaisi” olarak hizmet vermiştir.1928 de Karaburun’daki Muhtelit Mektebi yanınca 1928-1931 arasında ilkokul olarak hizmet vermiş,1937-1944 arasında ise Nahiye Müdürlüğü binası olmuştur.1960 ve 1970’li yılarında biçki dikiş kursu olan bu bina1974 yılında yıktırılmış yerine muhtarlık ve PTT binaları yapılmıştır

1902 Yılında Tavşancıl Zükûr Mektebi/ Tavşancıl Erkek ilkokulu (1902-1926) ve Tavşancıl İnâs Mektebi İptidaisi/Tavşancıl Kız ilkokulu (1902-1926) olmak üzere iki ilkokul vardır. Kız ilkokulu eski sıbyan mektebi binasını kullanırken, Kuzat mektebi, Karaburun’da Heybeli’nin evini okul binası olarak kullanmıştır.

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1926 Yılında Tavşancılda açılan Muhtelit Mektebi talebeleri öğretmenleri ile birlikte. Fotoğraf 1927 yılına aittir. Bu mektep Tavşancıllı “Heybeli” mahlaslı şahsın mektep yapılma koşulu ile bağışladığı binada açılmış, ancak 1 Mart 1928 de mektep sobalarından birini neden olduğu yangın sonucunda tek bir evrak dahi kurtarılamadan tamamen yanmıştır.1931 yılında Tavşancıl ilk mektebi açılana kadar Tavşancılda eğitim büyük zorluklarla yürütülmüştür.

Sağda İnâs mektebi talebeleri 10 Mart 1922 öğretmenleri Hediye Hanımla. Solda Kuzat Mektebi talebeleri vekil öğretmenleri ile birlikte-(1923).1926 ‘da İlköğretimde karma eğitime geçilmiş ve Kocaeli bölgesinde ilk karma (Muhtelit) mekteplerden biri Tavşancılda açılmıştır.

(Turgut Özel Arşivi)

(Turgut Özel Arşivi)

Tavşancıl İlk Mektebi

Tavşancıl İlk Mektebi;

1931 yılında Kocaeli Valisi Eşref Beyin öncülüğünde, Tavşancıl halkının 6500 lira, valiliğinde 1500 lira katılımı ile toplam 8000 lira maliyetle Tavşancıl ilk Mektep binası, yığma tuğla 5 derslik 1 öğretmen odası olmak üzere 1,5 kat olarak inşa edilmiştir. Mektebin açılışı Kocaeli valisi Eşref Bey tarafından yapılmıştır.

Altmış sekiz yılda binlerce mezun veren Tavşancıl ilk Mektebi Kocaeli Bölgesinde Cumhuriyet Döneminde inşa edilen ilk Köy ilkokuludur. Mimari olarak eğitim alanında erken Cumhuriyet Dönemi örneklerindendir. Yıllar sonra pek çok Köy Enstitüsü benzer mimari tarzda inşa edilecektir. Ne yazık ki bu bina korunamamış 1999 Depremi sonrası öğretime ara vermiş.2008’de yıktırılarak yerine Dilovası Kaymakamlık Lojmanı inşa edilmiştir.

1931-1932 Öğretim yılı Tavşancıl İlk Mektebi talebeleri- Yeni inşa edilen okullarının önünde. (Turgut Özel Arşivi)

Tavşancıl altmış sekiz yılda binlerce mezun vermiştir. Bu mezunlardan biri ünlü Türkolog Prof.Dr. Talat Tekin’dir.

KURTULUŞ SAVAŞI

YAHYA KAPTAN1 (1891-Köprülü-8 Ocak 1920-Tavşancıl)

Kurtuluş Savaşının örgütlenme aşamasında Gebze ve Havalisi Kuvayı Milliye Komutanıdır. Teşkilat-ı Mahsusa ve Karakol cemiyetinde önemli görevlerde bulunmuştur. Kocaeli Yarımadasında emrindeki müfrezelerle Rum Çetelerine karşı mücadele vermiştir. Karargâhı Tavşancıldadır. Daha sonra Karakol Cemiyeti ile anlaşmazlığa düşmüş İstanbul’dan gönderilen Jandarma birliklerince 8 Ocak 1920’de Tavşancılda şehit edilmiştir.

Resmin sağında Yahya Kaptanın ailesi ile birlikte yaşadığı ve karargâh olarak kullandığı Kurşuncu başı Hacı Hüseyin’in evi.Önde solda Tavşancıl Hanı (Turgut Özel Fotoğrafı)

MUSTAFA KEMAL PAŞA TAVŞANCIL’DA

Mustafa Kemal Paşa 1.Ordu birliklerinden 25.Ağır Topçu alayını teftiş için geldiği Tavşancıl ’da.

Tavşancıl tren istasyonu (17 Ocak 1923). Hemen arkasında Kazım Karabekir Paşa

Fotoğraf: Atilla Oral Arşivi

1.Ordu Subayları -Tavşancıl Tren İstasyonu yanı- 17 Ocak 1923 Fotoğraf: Atilla Oral Arşivi

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Turgut Özel Arşivi

Atilla Oral Arşivi

Nazım Gür Fotoğraf Arşivi

Mehmet Günel Fotoğraf Arşivi

Suat Kızılkaya Fotoğraf Arşivi